Ausbau der Wasserkraft in Tirol ist alternativlos

Aber die Realität sieht – Gott sei Lob und Dank – anders aus. Tirol ist ein tolles Land, das in vielerlei Hinsicht gesegnet ist. Unter anderem mit Wasser, das vom Berg fließt und zur Stromgewinnung genutzt werden kann. In Kombination mit der Sonne und vielleicht da und dort einem Windrad kann sich Tirol so aufstellen, dass es unabhängig von Kohle und Gas ist.