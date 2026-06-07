Ausbau der Wasserkraft in Tirol ist alternativlos

Wer Wohlstand bis in die hintersten Tiroler Täler will, der muss die Nutzung der Wasserkraft zulassen. Wir können aber auch eine Glasglocke übers Land stülpen und einen „Nationalpark Tirol“ daraus machen.
Wenn im Land Tirol über die Wasserkraft gesprochen wird, tun manche so, als wäre bereits jedes Gebirgstal geflutet und jedes Bächlein verbaut. Dieselben sind es auch, die gerne behaupten, dass eh fast auf jeden Gipfel ein Lift hinaufgeht. Die Fakten schauen freilich ganz anders aus. Von den mehr als 100 Tiroler Tälern und 4000 Gipfeln wird nur ein Bruchteil genutzt. Genutzt, um Wertschöpfung und Wohlstand zu ermöglichen.
Wo keiner wohnt, da braucht man auch keinen Strom
Gleich wie der Tourismus ist auch die Wasserkraft in Tirol alternativlos. Das müssen auch jene eingestehen, die das – warum auch immer – anders sehen. Die Alternativen wären unbewohnte Täler wie in Frankreich.
Ein „Nationalpark Tirol“, der sich vom Arlberg bis nach Lienz erstreckt, in dem man dann auch gleich problemlos Bär, Wolf und andere Beutetiere ansiedeln könnte. Dann bräuchte man sich auch gar keine Gedanken mehr über die Energieversorgung machen. Wo niemand wohnt, da braucht es auch keinen Strom.
Aber die Realität sieht – Gott sei Lob und Dank – anders aus. Tirol ist ein tolles Land, das in vielerlei Hinsicht gesegnet ist. Unter anderem mit Wasser, das vom Berg fließt und zur Stromgewinnung genutzt werden kann. In Kombination mit der Sonne und vielleicht da und dort einem Windrad kann sich Tirol so aufstellen, dass es unabhängig von Kohle und Gas ist.
Unabhängig von Scheichs und Oligarchen
Unabhängig von den Scheichs und Oligarchen. Der Ausbau der Wasserkraft ist daher nicht nur ein Gebot der Stunde, sondern auch gelebter Klima-, Umwelt- und Naturschutz! Eine Investition in die Zukunft eben.
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