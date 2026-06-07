100 Jobs, um Gebrauchtautos wieder „aufzupeppen“

Wirtschaftskammer-Vize Kurt Hackl ist froh über den Top-Betrieb

Für den in der Region Wolkersdorf wohnhaften Kurt Hackl ist es „eine Freude, dass sich der größte Gebrauchtwagenhändler Europas auf 17.000 Quadratmetern im ecoplus-Park niedergelassen hat“. Wolkersdorfs Bürgermeister Günther Taferner freut vor allem, dass knapp 100 Personen einen neuen Job in einem der größten Aufbereitungszentren seiner Art den regionalen Arbeitsmarkt noch zukunftssicherer macht. Auf 30 Hebebühnen werden die gebrauchten Autos auf Herz und Nieren untersucht: Was repariert werden kann, wird mit modernen Möglichkeiten erledigt, am Schluss verlässt ein jedenfalls optisch fast neuwertiges Kfz die Aufbereitung, jährlich sollen 18.000 Fahrzeuge pro Jahr ein „neu aufgefrischtes Leben“ eingehaucht werden.