100 Jobs, um Gebrauchtautos wieder „aufzupeppen“

Er gehört zur größten Gebrauchtwagen-Verkaufskette Europas: „Autohero“ hat sich im Gewerbepark Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) niedergelassen. Für die Region ein Segen, zumal knapp 100 krisensichere Arbeitsplätze entstehen – denn: Am Gebrauchtwagensektor braucht man sich um Geschäftsprobleme nicht beklagen.
Den Rundgang mit genauem Blick auf Lackschäden und Dellen kann sich der Techniker schon einmal sparen: Der „CAT-Scanner“ tastet das Fahrzeug ab und erkennt auch noch so kleine „Hoppalas“. „Das ist eine von uns entwickelte Lösung mit KI, die Autos mit mehreren Kameras scannt, mit einer Datenbank vergleicht und vollautomatisch fast alle äußeren Schäden erkennt“, erläutert Geschäftsführer Günther Taferner die Innovation, die am kürzlich eröffneten Standort „Autohero“ der erste Schritt für die Wiederaufbereitung der Fahrzeuge ist.
Wirtschaftskammer-Vize Kurt Hackl ist froh über den Top-Betrieb
Für den in der Region Wolkersdorf wohnhaften Kurt Hackl ist es „eine Freude, dass sich der größte Gebrauchtwagenhändler Europas auf 17.000 Quadratmetern im ecoplus-Park niedergelassen hat“. Wolkersdorfs Bürgermeister Günther Taferner freut vor allem, dass knapp 100 Personen einen neuen Job in einem der größten Aufbereitungszentren seiner Art den regionalen Arbeitsmarkt noch zukunftssicherer macht. Auf 30 Hebebühnen werden die gebrauchten Autos auf Herz und Nieren untersucht: Was repariert werden kann, wird mit modernen Möglichkeiten erledigt, am Schluss verlässt ein jedenfalls optisch fast neuwertiges Kfz die Aufbereitung, jährlich sollen 18.000 Fahrzeuge pro Jahr ein „neu aufgefrischtes Leben“ eingehaucht werden.
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