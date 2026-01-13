Vorteilswelt
Kahlschlag in NÖ

Autozulieferer ZKW baut ab: 600 Stellen gestrichen

Niederösterreich
13.01.2026 13:07
An beiden Standorten in Niederösterreich sollen insgesamt 600 Stellen gestrichen werden. ...
An beiden Standorten in Niederösterreich sollen insgesamt 600 Stellen gestrichen werden. Hauptbetroffen ist das Hauptquartier in Wieselburg (s. Bild oben).(Bild: ZKW Group)

Der Automobilzulieferer ZKW will am Standort Wieselburg in Niederösterreich 570 Stellen streichen, in Wiener Neustadt 30. Schon beim ersten Kostensenkungsprogramm 2023 hatte das Unternehmen 600 Arbeitsplätze abgebaut. Auch an anderen Standorten weltweit sind Kürzungen geplant.

Das Unternehmen kündigte am Dienstag an, in Niederösterreich massiv Stellen abbauen zu wollen. Laut einer Aussendung sollen bis Ende 2027 rund ein Viertel der derzeit knapp 10.000 Mitarbeiter an zwölf Standorten weltweit abgebaut werden. Das betrifft etwa 2.300 Beschäftigte.

Die ZKW Group unterhält in Niederösterreich zwei Standorte: das Hauptquartier in Wieselburg und den Produktionsstandort in Wiener Neustadt. Von dem Stellenabbau sind insgesamt 600 Mitarbeiter betroffen,  570 allein in Wieselburg, 30 Arbeitsplätze davon in Wiener Neustadt.

Sozialplan für Mitarbeiter bereits ausverhandelt
Konkret werden bis Ende 2027 in Wieselburg rund 100 Jobs bei der ZKW Group abgebaut. Etwa 470 sind es bei ZKW Lichtsysteme am selben Ort. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird ein freiwilliger Sozialplan angeboten. Die Verhandlungen dafür seien bereits abgeschlossen, wurde in der Aussendung hervorgehoben. „Als verantwortungsvoller und einer der größten Arbeitgeber der Region war die Anpassung des Personals an die Marktsituation eine schwierige, aber notwendige Entscheidung, um den Fortbestand des Standorts zu sichern“, betonte Hermann Seitz, Standortleiter der ZKW Lichtsysteme GmbH in Wieselburg. 

Schon bis Ende 2024 wurden 600 Jobs abgebaut
„Auch an unseren österreichischen Standorten werden Einsparungen auf allen Ebenen nötig sein. Dennoch bilden das Wissen und die Kernkompetenzen aus Österreich die Grundlage für den zukünftigen Erfolg von ZKW“, wurde Wonyong Hwang, CEO der ZKW Group, zitiert. Ein Bekenntnis zum Standort Österreich und dessen Fortbestand wurde indes abgegeben. Bereits bis Ende 2024 waren in Wieselburg 600 Jobs abgebaut worden.

Die ZKW Group, die seit 2018 dem südkoreanischen LG-Konzern gehört, verfügt weltweit über insgesamt zwölf Standorte. Im Jahr 2024 beschäftigte der Konzern eigenen Angaben zufolge rund 10.000 Personen und erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von rund 1,55 Mrd. Euro.

https://zkw-group.com/home/newsroom/news/zkw-sichert-mit-kostensenkungsprogramm-den-weg-in-die-zukunft/

