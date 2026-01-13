Autozulieferer ZKW baut ab: 600 Stellen gestrichen

Sozialplan für Mitarbeiter bereits ausverhandelt

Konkret werden bis Ende 2027 in Wieselburg rund 100 Jobs bei der ZKW Group abgebaut. Etwa 470 sind es bei ZKW Lichtsysteme am selben Ort. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird ein freiwilliger Sozialplan angeboten. Die Verhandlungen dafür seien bereits abgeschlossen, wurde in der Aussendung hervorgehoben. „Als verantwortungsvoller und einer der größten Arbeitgeber der Region war die Anpassung des Personals an die Marktsituation eine schwierige, aber notwendige Entscheidung, um den Fortbestand des Standorts zu sichern“, betonte Hermann Seitz, Standortleiter der ZKW Lichtsysteme GmbH in Wieselburg.