Betrüger versuchte es zweimal mit gleicher Masche

Ein Unbekannter gab sich am Freitag in der Umgebung von Möllbrücke in Kärnten als Kriminalbeamter aus und versuchte, eine 33-Jährige um 500 Euro zu erleichtern. Anscheinend war dies nicht der erste Anlauf ...
Als es am Freitagnachmittag bei einer 33-Jährigen gegen 15 Uhr an der Tür ihrer Wohnadresse in der Umgebung von Möllbrücke klopfte, stand ein unbekannter Mann vor der Tür. „Der Täter gab sich als Polizist in Zivil aus“, berichtet die Polizei.
„Er gab an, dass das Opfer in einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verwickelt war und Fahrerflucht begangen habe. So versuchte er, dem Opfer 500 Euro zu entlocken“, so die Polizei weiter. Doch die 33-Jährige ließ sich von der Lüge nicht beeindrucken und weigerte sich – der Betrüger zog daraufhin von dannen.
Schon der zweite Versuch
Als die 33-Jährige den Vorfall bei der Polizei anzeigte, stellte sich heraus, dass dies wohl nicht der erste Vorfall gewesen war. Schon vor einer Woche hatte es ein Betrüger – vermutlich derselbe – bei der Frau probiert. Da hatte er sogar eine Uniform an. Schon damals ließ sich die 33-Jährige von seinen Angaben nicht hinters Licht führen.
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