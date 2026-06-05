Betrüger versuchte es zweimal mit gleicher Masche

Schon der zweite Versuch

Als die 33-Jährige den Vorfall bei der Polizei anzeigte, stellte sich heraus, dass dies wohl nicht der erste Vorfall gewesen war. Schon vor einer Woche hatte es ein Betrüger – vermutlich derselbe – bei der Frau probiert. Da hatte er sogar eine Uniform an. Schon damals ließ sich die 33-Jährige von seinen Angaben nicht hinters Licht führen.