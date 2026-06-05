Von allem ein bisschen bringt das Wetter derzeit

Was bringt der Samstag? Er dürfte laut den Meteorologen von GeoSphere Austria bewölkt beginnen, wobei sich am Vormittag häufig die Sonne durchsetzen kann – mit bis zu 25 Grad. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken, die vor allem über den Bergen im Westen, gegen Abend auch in den Gurktaler Alpen Schauer bringen. Im Klagenfurter Becken bleibt es meist trocken.