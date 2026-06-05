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Noch zu wenig Regen

Von allem ein bisschen bringt das Wetter derzeit

Kärnten
05.06.2026 20:01
„Krone“-Leser Georg Wastl und ein Reh genossen am Feiertag den mystischen Sonnenaufgang in ...
„Krone“-Leser Georg Wastl und ein Reh genossen am Feiertag den mystischen Sonnenaufgang in Villach-Auen(Bild: Georg Wastl)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Alle Jahreszeiten an einem Tag erlebt man, so heißt es, in Irland. In Kärnten und Osttirol ist das derzeit ähnlich: Sonne, Wärme, Regen, Kälte – und noch immer fehlt Niederschlag.

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Gäbe es einen Wettergott, könnte er sich derzeit denken: Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Denn während die einen Sonne, Wärme und Badewetter vermissen, hoffen die anderen auf mehr Regen für die Wiesen, Bäume und andere Pflanzen sowie zum Auffüllen der Wasserreserven.

Was bringt der Samstag? Er dürfte laut den Meteorologen von GeoSphere Austria bewölkt beginnen, wobei sich am Vormittag häufig die Sonne durchsetzen kann – mit bis zu 25 Grad. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken, die vor allem über den Bergen im Westen, gegen Abend auch in den Gurktaler Alpen Schauer bringen. Im Klagenfurter Becken bleibt es meist trocken.

Das frühe Aufstehen am Feiertag hat sich für Georg Wastl gelohnt: Er konnte in Villach-Auen ...
Das frühe Aufstehen am Feiertag hat sich für Georg Wastl gelohnt: Er konnte in Villach-Auen einen fantastischen Sonnenaufgang beobachten.(Bild: Georg Wastl)

Sommerlich sonnig und warm mit bis zu 28 Grad verspricht auch der Sonntag zu werden; Quellwolken und gewittrige Regenschauer sind teils zu erwarten.

Das Muster dürfte auch am Montag gelten: Sonne am Vormittag, am Nachmittag über den Bergen Schauer und Gewitter, die auch das Klagenfurter Becken erreichen.

Obwohl es gewissermaßen täglich etwas regnet, ist über Kärnten und Osttirol gerechnet ein Niederschlagsminus von 51 Prozent zu verzeichnen, wie der meteorologische Dienst Tauernwetter aufzeigt – der Tiefstwert seit Beginn der Aufzeichnungen. In Lienz lag das Defizit sogar bei 67 Prozent.

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