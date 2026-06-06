Besonderes Augenmerk auf Jugendschutz bei Festen

Ihr Anliegen: geltende Bestimmungen in Erinnerung zu rufen. Damit Jugendliche bestmöglich geschützt werden, gibt es Vorschriften, die von allen einzuhalten seien. „Die Wirkung und die Gefahren von Tabak und Alkohol werden in jungen Jahren oftmals unterschätzt.“ Zu den wichtigsten Bestimmungen zählen der Konsum von Alkohol erst ab 16 Jahren; Spirituosen, Alkopops, Nikotin oder E-Zigaretten erst ab 18 und Ausgehzeiten für unter 14-Jährige bis 23 Uhr, für unter 16-Jährige bis 1 Uhr.