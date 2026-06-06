Polit-Hick-Hack wegen leer stehender Geschäfte

Die gähnende Leere geschlossener Geschäftslokale führt jetzt in Mödling zu einem heftigen Politwirbel. Die einen sprechen von einem alarmierenden Anstieg, die anderen von nachvollziehbaren Gründen und der nach wie vor geringsten Leerstandsquote in Niederösterreich. Das dürfte so manchem aber egal sein.
Von reihenweisem Zusperren von Geschäften – zumindest außerhalb der Mödlinger Innenstadtbereiche – spricht Matthias Pfeiler, Wirtschaftsbund-Obmann Mödling-Stadt. Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Rechtsanwalt Johannes Stephan Schriefl legt er ein Hintergrundpapier zur aktuellen Situation des Innenstadthandels vor.
Sichtbare Veränderung des Stadbildes
„Es handelt sich um keine Einzelfälle, sondern um eine sichtbare Veränderung des Stadtbildes“, betont Pfeiler. Mit-Ursachen dafür seien fehlende wirtschaftliche Perspektiven der Stadtspitze und der Ausbau der kostenpflichtigen Parkplätze.
Negativ Kampagne gegen die Stadt
Stimmt so nicht, kontert SPÖ-Klubsprecher Stephan Schimanowa: „Wir haben noch immer die geringste Leerstand-Quote in Niederösterreich. Hier wird eine Negativ-Kampagne gefahren, die verunsichert und den Ruf der Stadt zerstört!“ Die Schließungen seien auf Pensionierungen, fehlenden Geschäftserfolg oder Strategien des Unternehmens, wie etwa bei Benetton, zurückzuführen. Und in jeder Einkaufsstadt gäbe es eine Parkraumbewirtschaftung.
ÖVP-Stadtparteiobmann Gert Zaunbauer vergleicht den Leerstand hingegen mit einem Krebsgeschwür, das sich in der Mödling-Meile ausbreite: „Es tut weh, das mitansehen zu müssen.“
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