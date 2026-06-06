Polit-Hick-Hack wegen leer stehender Geschäfte

Negativ Kampagne gegen die Stadt

Stimmt so nicht, kontert SPÖ-Klubsprecher Stephan Schimanowa: „Wir haben noch immer die geringste Leerstand-Quote in Niederösterreich. Hier wird eine Negativ-Kampagne gefahren, die verunsichert und den Ruf der Stadt zerstört!“ Die Schließungen seien auf Pensionierungen, fehlenden Geschäftserfolg oder Strategien des Unternehmens, wie etwa bei Benetton, zurückzuführen. Und in jeder Einkaufsstadt gäbe es eine Parkraumbewirtschaftung.