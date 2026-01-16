Stopp für das ganz große Abkassieren beim Parken

Bereits seit dem Herbst des Vorjahres ließ der Plan der rot-grünen Rathaus-Koalition in Mödling die Wogen hochgehen: In Grünen Zonen sollte nahezu im gesamten Stadtgebiet fürs Parken abkassiert werden. Nach heftigen Protesten der anderen Fraktionen, der Bevölkerung und der Nachbarorte, die eine Verdrängung der Autofahrer befürchteten, wird jetzt die Notbremse gezogen: Die Grünen Zonen kommen nicht – zumindest vorerst.