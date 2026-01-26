Vorteilswelt
Stop dem Parkplatzraub

Initiative ist auch gegen „Blaue Zone“ in Mödling

Niederösterreich
26.01.2026 08:00
Elisabeth Helbich, Virginica Radvan, Nina Strass-Wasserlof und Beate Ehrenhauser sammeln ...
Elisabeth Helbich, Virginica Radvan, Nina Strass-Wasserlof und Beate Ehrenhauser sammeln Unterschriften, um auch die Ausweitung der Blauen Zone zu verhindern. (v.l.).(Bild: Krone KREATIV/ZVG Privat, P. Huber)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Die „Grüne Zone“ in Mödling wurde – vorläufig – auf Eis gelegt. Doch auch die Ausweitung der „Blauen Zone“ stößt bei Mödlingern auf Widerstand. Eine Bürgerinitiative, die sich aus vier Damen aus der Babenbergerstraße formiert hat, kämpft nun weiter gegen die  Parkraumvernichtung. 

0 Kommentare

Die viel kritisierte Grüne Zone in Mödling ist nun zwar vom Tisch, dennoch zeigen sich so manche Mödlinger noch immer nicht zufrieden mit der Lösung, dass die Blaue Zone ausgeweitet wird. Nina Strass-Wasserlof hat sich nun gemeinsam mit anderen betroffenen Anrainerinnen aus der Babenbergerstraße zusammengetan, um Unterschriften zu sammeln.

Zitat Icon

Viele Bewohner sind mit der Parkplatzsituation in Mödling zufrieden. Sie ist mit ein Grund, warum Menschen Mödling als ihren Lebensmittelpunkt gewählt haben.

Nina Strass-Wasserlof

Lesen Sie auch:
Mit Grünen Zonen sollte ursprünglich Parken in ganz Mödling kostenpflichtig werden.
Noch vor dem Start
Stopp für das ganz große Abkassieren beim Parken
16.01.2026

Denn sie ist der Meinung: „Mödling hat kein Parkplatzproblem, außer vielleicht an einzelnen Orten wie der HTL oder dem Krankenhaus“. Und sie kritisiert: „Es geht der Regierung hierbei nur um die Illusion einer grünen Stadt, die aber an der Realität vorbeigeht“. Sie fordert einen sofortigen Stopp dieser schleichenden Parkplatzvernichtung. 

Unterschriften werden heute ab 7 Uhr in der Babenbergergasse gesammelt. 

