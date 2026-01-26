Initiative ist auch gegen „Blaue Zone“ in Mödling

Die „Grüne Zone“ in Mödling wurde – vorläufig – auf Eis gelegt. Doch auch die Ausweitung der „Blauen Zone“ stößt bei Mödlingern auf Widerstand. Eine Bürgerinitiative, die sich aus vier Damen aus der Babenbergerstraße formiert hat, kämpft nun weiter gegen die Parkraumvernichtung.
Die viel kritisierte Grüne Zone in Mödling ist nun zwar vom Tisch, dennoch zeigen sich so manche Mödlinger noch immer nicht zufrieden mit der Lösung, dass die Blaue Zone ausgeweitet wird. Nina Strass-Wasserlof hat sich nun gemeinsam mit anderen betroffenen Anrainerinnen aus der Babenbergerstraße zusammengetan, um Unterschriften zu sammeln.
Viele Bewohner sind mit der Parkplatzsituation in Mödling zufrieden. Sie ist mit ein Grund, warum Menschen Mödling als ihren Lebensmittelpunkt gewählt haben.
Nina Strass-Wasserlof
Denn sie ist der Meinung: „Mödling hat kein Parkplatzproblem, außer vielleicht an einzelnen Orten wie der HTL oder dem Krankenhaus“. Und sie kritisiert: „Es geht der Regierung hierbei nur um die Illusion einer grünen Stadt, die aber an der Realität vorbeigeht“. Sie fordert einen sofortigen Stopp dieser schleichenden Parkplatzvernichtung.
Unterschriften werden heute ab 7 Uhr in der Babenbergergasse gesammelt.
