Initiative ist auch gegen „Blaue Zone“ in Mödling

Die viel kritisierte Grüne Zone in Mödling ist nun zwar vom Tisch, dennoch zeigen sich so manche Mödlinger noch immer nicht zufrieden mit der Lösung, dass die Blaue Zone ausgeweitet wird. Nina Strass-Wasserlof hat sich nun gemeinsam mit anderen betroffenen Anrainerinnen aus der Babenbergerstraße zusammengetan, um Unterschriften zu sammeln.