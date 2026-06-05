Polizei stoppt 66 Raser auf ihren Motorrädern

Besonders Ausflugsstraßen – Weißensee Straße, Drautal Straße, Mölltal Straße, Plöckenpass Straße, Gailtal Straße und Großglocknerhochalpenstraße – wurden am Donnerstag von der Landesverkehrsabteilung und dem Polizeikommando Spital an der Drau kontrolliert. Schwerpunktaktion soll die Verkehrssicherheit beim Motorradfahren erhöhen. „Das ist besonders zu Beginn der Motorradsaison und auf den beliebten Ausflugsstraßen wichtig“, so die Landespolizeidirektion. Die Kontrolle wird in der kommenden Saison des Öfteren stattfinden.