Polizei stoppt 66 Raser auf ihren Motorrädern

Explizit Motorräder wurden am Donnerstag von den Beamten auf den Ausflugsstraßen in Oberkärnten kontrolliert. Die Schwerpunktaktion soll die Sicherheit beim Motorradfahren erhöhen. Weitere Kontrollen sind angedacht.
Besonders Ausflugsstraßen – Weißensee Straße, Drautal Straße, Mölltal Straße, Plöckenpass Straße, Gailtal Straße und Großglocknerhochalpenstraße – wurden am Donnerstag von der Landesverkehrsabteilung und dem Polizeikommando Spital an der Drau kontrolliert. Schwerpunktaktion soll die Verkehrssicherheit beim Motorradfahren erhöhen. „Das ist besonders zu Beginn der Motorradsaison und auf den beliebten Ausflugsstraßen wichtig“, so die Landespolizeidirektion. Die Kontrolle wird in der kommenden Saison des Öfteren stattfinden.
90 Anzeigen und Bestrafungen
Angezeigt oder mit Organmandaten bestraft wurden 66 Motorradlenker wegen zu hoher Geschwindigkeit. Weitere 30 wurden wegen anderer verkehrsrechtlichen Übertretungen angezeigt.
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