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Nach Juwelier-Einbruch

DNA-Treffer enlarvte Mitglied der Rammbock-Bande

Steiermark
16.03.2026 18:00
Wenige Stunden nach dem Einbruch im November wurde auf Hochtouren an der Beseitigung der Schäden ...
Wenige Stunden nach dem Einbruch im November wurde auf Hochtouren an der Beseitigung der Schäden gearbeitet.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Eva Stockner
Porträt von Monika König-Krisper
Von Eva Stockner und Monika König-Krisper

Nach dem Brutalo-Einbruch bei einem Juwelier in Gratkorn nördlich von Graz im November des Vorjahres wurde jetzt ein Rumäne in seinem Heimatland gefasst. Eine DNA-Spur wurde ihm zum Verhängnis.

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Es muss ein gewaltiger Klescher gewesen sein, als Ende November gegen 4 Uhr früh ein weißer Lieferwagen gegen die Eingangstür eines Uhren- und Schmuckgeschäftes in Gratkorn fuhr. Die Täter stahlen Schmuck und Uhren aus den Vitrinen und flüchteten.

„Dieses Ausmaß noch nie erlebt“
Geschäftsinhaber Thomas Poller wurde über den ausgelösten Alarm auf seinem Handy über den Einbruch informiert. „Bislang gab es bei uns nur einen Einbruchsversuch, aber dieses Ausmaß haben wir noch nie erlebt“, erzählte er im Gespräch mit der „Krone“.

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Die Eingangstür zum Geschäft musste nach dem Einbruch rasch erneuert werden.
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Im Fluchtwagen mit niederländischem Kennzeichen, der vom Polizeihubschrauber wenige Kilometer nördlich des Tatorts aufgespürt wurde, konnte DNA sichergestellt werden. Für einen Rumänen klickten jetzt in seiner Heimat die Handschellen.

„Er wurde mittels EU-Haftbefehl gesucht und befindet sich seit Sonntag in Graz in U-Haft“, bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Christian Kroschl. Der 38-Jährige ist nicht geständig. Die Suche nach seinen Komplizen läuft.

So arbeiten die Rammbock-Profis
Die sogenannten Rammbock-Banden, auf deren Konto unter Garantie auch dieser Einbruch geht, sind meist professionell organisierte, mobile Tätergruppen, die gezielt Juweliere und hochwertige Geschäfte überfallen. Oft nutzen sie Fahrzeuge, um Schaufenster oder Türen zu durchbrechen und schnell und effizient Schmuck und Uhren zu stehlen. Diese Einbrecher agieren größtenteils nachts oder frühmorgens, arbeiten schnell und verschwinden unerkannt. Ihre Basis dürfte in den Niederlanden sein.

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