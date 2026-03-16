DNA-Treffer enlarvte Mitglied der Rammbock-Bande

So arbeiten die Rammbock-Profis

Die sogenannten Rammbock-Banden, auf deren Konto unter Garantie auch dieser Einbruch geht, sind meist professionell organisierte, mobile Tätergruppen, die gezielt Juweliere und hochwertige Geschäfte überfallen. Oft nutzen sie Fahrzeuge, um Schaufenster oder Türen zu durchbrechen und schnell und effizient Schmuck und Uhren zu stehlen. Diese Einbrecher agieren größtenteils nachts oder frühmorgens, arbeiten schnell und verschwinden unerkannt. Ihre Basis dürfte in den Niederlanden sein.