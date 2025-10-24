Mit Auto in Juwelierauslage: Täter flüchten zu Fuß

Ein lauter Krach weckte in Tulln (NÖ) Bewohner in einem Juweliergeschäft: Mitten in der Stadt fuhr ein Auto in die Auslagenscheibe des Geschäfts. Die Täter entkamen mit Beute in vorerst unbekannter Höhe.
In Windeseile rafften die Täter, Zeugen sprachen von drei Personen, wertvolle Schmuckstücke zusammen und flüchteten danach zu Fuß. Wie die Polizei mitteilt, dürften sie in der Nähe wahrscheinlich ein Fluchtfahrzeug geparkt haben.
Ermittlungen laufen
Die sofort eingeleitete Alarmfahndung war bislang jedoch erfolglos, nun hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.
