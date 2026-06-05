Rückschlag für das Zentrum von Mattersburg

Eine herbe Enttäuschung brachten die Gespräche um einen neuen Pächter für den „Florianihof“ in Mattersburg. Obwohl sich OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar vor wenigen Wochen noch zuversichtlich gab, einen von zwei Interessenten überzeugen zu können, sind beide abgesprungen. Kollar: „Wir sind zwar wieder in einem Gespräch, aber ich will nicht zu euphorisch sein. In der Gastronomie ist es derzeit schwierig mit dem Personal und deshalb ist man abwartend.“