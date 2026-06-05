Mann bedrohte Kinder in Wiener Park mit Messer

Mit einem Messer in der Hand hat ein Mann am Donnerstagnachmittag in einem Park drei Kinder in Angst und Schrecken versetzt. Der Verdächtige bedrohte die Kinder und schrie sie an. Weitere Kinder, die Zeugen der Szenen wurden, reagierten geistesgegenwärtig und alarmierten die Polizei.
Der Vorfall spielte sich gegen 16 Uhr bei einem Fußballkäfig im Lichtentalerpark im Alsergrund ab. Innerhalb kürzester Zeit waren Beamte an Ort und Stelle und konnten den tobenden Verdächtigen anhalten.
Schwer angetrunken
Bei ihm fanden sie in weiterer Folge tatsächlich ein Messer, dieses wurde sichergestellt und der 65-Jährige vorläufig festgenommen. Der Verdächtige hatte im Vorfeld reichlich Alkohol konsumiert, wie ein Test ergab. Der mutmaßliche Täter hatte 2,10 Promille im Blut.
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