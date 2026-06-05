Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Treffen in Wien

Zeit drängt! Ralf Rangnick stellt Milan Ultimatum

Fußball International
05.06.2026 11:04
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick beim WM-Abflug des Nationalteams in Wien-Schwechat
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick beim WM-Abflug des Nationalteams in Wien-Schwechat(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Die sportliche Zukunft beim AC Milan ist aktuell eines der beherrschenden Themen in der italienischen Sportmedien-Landschaft - mit zwei Protagonisten mit Österreich-Bezug im Mittelpunkt. Ob Oliver Glasner neuer Trainer der „Rossoneri“ wird, könnte sich schon nächste Woche entscheiden – und auch Ralf Rangnick drückt nun gegenüber den Mailändern aufs Tempo.

0 Kommentare

Rangnick traf sich wie berichtet vergangene Woche mit Klub-Eigentümer Gerry Cardinale und Klub-Berater Zlatan Ibrahimovic in Wien – beide Seiten blieben weiter in Kontakt, sind an einer Zusammenarbeit sehr interessiert. Rangnick wäre als technischer Direktor der neue starke Mann beim AC Mailand, bei dem alle Fäden zusammenlaufen.

Zlatan Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic(Bild: EPA/MOHAMMED BADRA)

Parallel hofft ÖFB-Boss Josef Pröll, dass der 67-Jährige am Ende doch noch „Ja zu A“ sagt, über die WM hinaus Österreichs Teamchef bleibt. Rangnick hat sich noch nicht festgelegt, ist da auch vom AC Milan abhängig - und stellte dem Klub daher nun offenbar ein Ultimatum.

Josef Pröll (re.)
Josef Pröll (re.)(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Denn laut „Gazzetta dello Sport“ will der Deutsche bis Anfang nächster Woche Klarheit, ob seine Vorstellungen, die er bereits deponiert hat, auf Zustimmung stoßen, folglich seine Zukunft in der italienischen Mode-Metropole liegt. Denn Rangnick hat den „Rossoneri“ bereits eine Liste jener Personen übermittelt, die er beim AC Milan als seine engsten Vertrauten mit an Bord haben will.

Dazu gehört Jonathan Spors in der Rolle als Sportdirektor: Der 43-jährige Deutsche ist aktuell als Sportdirektor bei Southampton unter Vertrag, soll sich beim AC Milan gemeinsam mit dem noch zu ernennenden Trainer um den Kader und somit mögliche Spielerverpflichtungen für kommende Saison kümmern – in Abstimmung mit Rangnick, der in den nächsten Wochen bekanntlich bei der WM in den USA weilt.

Ein alter Bekannter
Als Chefscout macht sich Rangnick für Christopher Vivelli stark. Der 39-Jährige ist derzeit als „Director of Recruitment“ tätig, kümmert sich um die Entdeckung junger und vielversprechender Talente. Mit Rangnick arbeitete Vivelli schon in Hoffenheim (als Video-Analyst) und später auch bei Red Bull (erst Salzburg, dann Leipzig) eng zusammen.

Lesen Sie auch:
Oliver Glasner mit dem vor Kurzem mit Crystal Palace gewonnenen Conference-League-Pokal
Eindruck hinterlassen
Sechs Stunden! Glasner ist für AC Milan die Nr. 1
04.06.2026
„Es ist Zeit“
Nach sieben Jahren: Leao plant Abschied von Milan
01.06.2026
Vor Fußball-WM
Das sagt Rangnick zu Gerüchten um Abgang zu Milan
31.05.2026

Milan-Boss Cardinale muss nun über das Wochenende entscheiden, ob er dem „Paket Rangnick“ zustimmt – und somit den Weg für den aktuellen ÖFB-Teamchef frei macht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
05.06.2026 11:04
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
83.334 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM
79.862 mal gelesen
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Schweiz-Stürmer Embolo darf nicht in USA einreisen
68.314 mal gelesen
Breel Embolo
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1224 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1208 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1205 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Mehr Fußball International
Nach Treffen in Wien
Zeit drängt! Ralf Rangnick stellt Milan Ultimatum
„Toller Charakter“
Abgang offiziell: Geldregen für den FC Bayern
Kämpft um sein Amt
Real-Boss Perez kündigt 150-Millionen-Transfer an!
So lief ÖFB-Anreise
Alaba-Duell mit „Arnie“ und ein spezieller Empfang
Nach 15 Jahren
Zwangsabstieg: Kultklub setzt Investor vor die Tür
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf