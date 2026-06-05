Zeit drängt! Ralf Rangnick stellt Milan Ultimatum

Dazu gehört Jonathan Spors in der Rolle als Sportdirektor: Der 43-jährige Deutsche ist aktuell als Sportdirektor bei Southampton unter Vertrag, soll sich beim AC Milan gemeinsam mit dem noch zu ernennenden Trainer um den Kader und somit mögliche Spielerverpflichtungen für kommende Saison kümmern – in Abstimmung mit Rangnick, der in den nächsten Wochen bekanntlich bei der WM in den USA weilt.