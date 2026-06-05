Vorm Heldenplatz „krachte“ es in der Lugner City

Es dürfte schon mehr sein als das übliche Show-Geplänkel. Boxer, die sich bei der Abwaage zur besseren Vermarktung des Kampfes in die Haare geraten, tragen längst nichts Revolutionäres mehr in sich. Gehört irgendwie schon dazu, das (mal mehr, mal weniger lächerlich anmutende) Hickhack. In diesem Fall dürfte schon ein bisserl mehr, etwas mehr ernste Abneigung dahinterstecken.