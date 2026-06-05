Muss die Entbürokratisierung schneller gehen?

Unternehmen, Vereine und Bürgerinnen und Bürger klagen seit Jahren über komplizierte Vorschriften, lange Verfahren und einen hohen Verwaltungsaufwand. Unsere Frage des Tages vom 05.06.2026 lautet daher: „Muss die Politik bei der Entbürokratisierung mehr Gas geben?“
Sind die bestehenden Regeln Ihrer Meinung nach zu umfangreich und bremsen Wirtschaft sowie Gesellschaft aus? Wo erleben Sie persönlich besonders viel Bürokratie im Alltag? Sollte die Politik bestehende Vorschriften konsequenter abbauen und Verfahren vereinfachen? Und welche Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht notwendig, um Verwaltung und Behörden effizienter zu machen?
Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.