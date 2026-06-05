Muss die Entbürokratisierung schneller gehen?

Sind die bestehenden Regeln Ihrer Meinung nach zu umfangreich und bremsen Wirtschaft sowie Gesellschaft aus? Wo erleben Sie persönlich besonders viel Bürokratie im Alltag? Sollte die Politik bestehende Vorschriften konsequenter abbauen und Verfahren vereinfachen? Und welche Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht notwendig, um Verwaltung und Behörden effizienter zu machen?