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Mann schwer verletzt

91-jähriger Alpinist am Großglockner abgestürzt

Tirol
05.06.2026 11:04
Am Feiertag kam es zu dem Unglück (Archivbild).
Am Feiertag kam es zu dem Unglück (Archivbild).(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Fataler Alpinunfall am Donnerstag in Osttirol: Ein 91-jähriger (!) Tscheche stürzte am Großglockner rund 25 Meter über steiles Gelände ab und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Mann musste mit dem Notarzthelikopter geborgen und in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen werden.

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Kurz vor 13 Uhr sei über Notruf gemeldet worden, dass der 91-jährige Tscheche oberhalb einer Schutzhütte in Kals am Großglockner rund 20 bis 25 Meter über eine steile Böschung in Richtung Tauernbach abgestürzt sei.

Zitat Icon

Laut bisherigen Erhebungen dürfte der 91-Jährige im Bereich der Unfallstelle den Tauernbach beobachtet haben und dabei abgestürzt sein.

Ermittler von der Polizei

Mit Notarzthubschrauber in Klinik
Der betagte Mann wurde von Ersthelfern versorgt. Nach der notärztlichen Erstversorgung durch die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christophorus 7“ wurde der 91-Jährige mit Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen, hieß es.

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„Kein Hinweis auf Fremdverschulden“
„Laut bisherigen Erhebungen dürfte der 91-Jährige im Bereich der Unfallstelle den Tauernbach beobachtet haben und dabei abgestürzt sein“, schildern die Ermittler. Weitere Personen waren am Unfallgeschehen offenbar nicht beteiligt. „Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.“

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