91-jähriger Alpinist am Großglockner abgestürzt

Fataler Alpinunfall am Donnerstag in Osttirol: Ein 91-jähriger (!) Tscheche stürzte am Großglockner rund 25 Meter über steiles Gelände ab und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Mann musste mit dem Notarzthelikopter geborgen und in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen werden.