Abgang offiziell: Geldregen für den FC Bayern

Im Spätsommer 2023 war Peretz von Maccabi Tel Aviv nach München gewechselt. Die Bayern überwiesen damals eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro. Sich unter Manuel Neuer oder Jonas Urbig durchzusetzen, war allerdings kaum möglich. Peretz machte in zwei Jahren lediglich sieben Spiele für die Profi-Mannschaft. Im Sommer 2025 verlieh Bayern ihn an den Hamburger SV, doch beim Bundesliga-Aufsteiger verlor er das Duell gegen Daniel Heuer Fernandes, sodass er auch beim HSV nur Ersatzmann war. Erst der Wechsel nach Southampton im Winter brachte die Wende. Unter dem deutschen Cheftrainer Tonda Eckert avancierte der Schlussmann zur Nummer eins und empfahl sich für eine feste Verpflichtung.