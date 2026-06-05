Abgang offiziell: Geldregen für den FC Bayern

Jetzt ist es offiziell: Daniel Peretz verlässt den FC Bayern endgültig. Der israelische Teamtorhüter wechselt nach einer erfolgreichen Leihe fest zum englischen Zweitligisten Southampton.
Der FC Bayern hat am Freitag den Abschied von Daniel Peretz bestätigt. Der israelische Torhüter wechselt fix zum FC Southampton, an den er bereits seit Jänner verliehen gewesen war.
Laut Informationen von „Sky“ kassiert der deutsche Rekordmeister dafür eine Ablöse zwischen 7,5 und 8 Millionen Euro.
„Toller Charakter“
Sportvorstand Max Eberl zeigte sich zufrieden mit dem Transfer: „Daniel hat sich beim FC Southampton nach seinem Wechsel im Winter umgehend als Nummer 1 etabliert und dort eine neue sportliche Heimat gefunden. Wir danken ihm für die gemeinsame Zeit in München: Er ist ein toller Charakter und hat sich stets hochprofessionell eingebracht.“
Im Spätsommer 2023 war Peretz von Maccabi Tel Aviv nach München gewechselt. Die Bayern überwiesen damals eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro. Sich unter Manuel Neuer oder Jonas Urbig durchzusetzen, war allerdings kaum möglich. Peretz machte in zwei Jahren lediglich sieben Spiele für die Profi-Mannschaft. Im Sommer 2025 verlieh Bayern ihn an den Hamburger SV, doch beim Bundesliga-Aufsteiger verlor er das Duell gegen Daniel Heuer Fernandes, sodass er auch beim HSV nur Ersatzmann war. Erst der Wechsel nach Southampton im Winter brachte die Wende. Unter dem deutschen Cheftrainer Tonda Eckert avancierte der Schlussmann zur Nummer eins und empfahl sich für eine feste Verpflichtung.
Für die Bayern ist der Deal gleich in mehrfacher Hinsicht interessant. Einerseits wollen die Münchner ihren aktuell sehr großen Goalie-Pool verkleinern, andererseits sorgen die Einnahmen für zusätzlichen finanziellen Spielraum. Angesichts der geplanten Transfers von Ismael Saibari (PSV Eindhoven) und Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), die gemeinsam rund 100 Millionen Euro kosten könnten, kommt die (kleine) Ablöse für Peretz gerade recht.
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