Nach Todesfall erlitten 20 Tiere Höllenqualen

Kurz vor Weihnachten kommt nun ein weiterer schrecklicher Fall gequälter Hunde und Katzen in Niederösterreich ans Tageslicht. Und wie es leider so oft bei Animal Hoarding ist, passt auch hier – in der 2500-Seelen-Gemeinde Sitzenberg-Reidling – ein Sprichwort genau: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint!