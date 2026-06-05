Tiroler Nachwuchsköche mit haubenreifen Leistungen

Mit Kreativität, regionalen Zutaten und beeindruckender Handwerkskunst begeisterten vier junge Nachwuchsköche bei der „Junior Master Chef“-Prüfung an der Villa Blanka in Innsbruck.
Volle Konzentration, heiße Pfannen und kreative Spitzenküche: An den Tourismusschulen Villa Blanka in Innsbruck stellten sich vier Nachwuchstalente der anspruchsvollen „Junior Master Chef“-Prüfung – der wichtigen Vorstufe zum Küchenmeister. Dabei bewiesen die jungen Köche eindrucksvoll, dass Tirols Gastro-Zukunft bestens „gewürzt“ ist ...
Regionale Zutaten wurden raffiniert inszeniert
Die Aufgabe hatte es in sich: Jede Kandidatin und jeder Kandidat musste zwei eigene Gerichte entwickeln – gemeinsam mit regionalen Produzenten und unter besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit und heimische Produkte. Das Ergebnis konnte sich mehr als sehen – und schmecken – lassen.
Besonders für Aufsehen sorgte Aaron Inzinger mit seinem leicht geräucherten Seesaibling mit Lärche, Kohlrabi, Haselnuss und grünem Apfel. Sein Konzept setzte ganz auf alpine Aromen aus heimischen Wäldern. Carmen Prandstätter wiederum brachte Kindheitserinnerungen auf den Teller und interpretierte heimische Klassiker wie Tiroler Gröstl und Weinnudeln modern und raffiniert neu.
Doch nicht nur am Herd wurde Großes geleistet: Gemeinsam entwickelten die Teilnehmer auch ein liebevoll gestaltetes Kochbüchlein mit Rezepten, Produzentenporträts und den kreativen Ideen, die hinter den Menüs steckten.
Bewertet wurden die Gerichte von einer hochkarätigen Jury rund um Küchenmeister Michael Ploner vom Hauben- und Sternerestaurant s’Kammerli. Der ehemalige Villa-Blanka-Schüler zählt heute zu Tirols Spitzenköchen und wurde bereits mit einem Michelin-Stern sowie vier Gault-Millau-Hauben ausgezeichnet.
Perfekt vorbereitet für den großen Auftritt
Unterstützt wurden die Nachwuchstalente während der intensiven Vorbereitungszeit von Fachlehrer und Kochbuchautor Christoph Krabichler, der die Teilnehmer gezielt mit Engagement auf die hohen Anforderungen vorbereitete.
Direktorin Sabine Wechselberger zeigte sich von den Leistungen der Teilnehmer begeistert: „Die Junior Master Chef-Prüfung zeigt eindrucksvoll, wie viel Kreativität, Leidenschaft und fachliches Können in unseren Schülerinnen und Schülern steckt.“
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