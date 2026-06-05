Tiroler Nachwuchsköche mit haubenreifen Leistungen

Regionale Zutaten wurden raffiniert inszeniert

Die Aufgabe hatte es in sich: Jede Kandidatin und jeder Kandidat musste zwei eigene Gerichte entwickeln – gemeinsam mit regionalen Produzenten und unter besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit und heimische Produkte. Das Ergebnis konnte sich mehr als sehen – und schmecken – lassen.