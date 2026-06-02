3000 Betriebe in Tirols Tourismus vor der Übergabe

Anteil an Familienunternehmen in Tirol bei 92 Prozent

Anita Zehrer, Leiterin des Zentrums Familienunternehmen am MCI, rechnete vor, dass „der Anteil an Familienbetrieben im Tiroler Tourismus bei 92 Prozent liegt. Mit ihren rund 60.000 Beschäftigten sind sie als Arbeitgeber stark in der Region verankert“. In naher Zukunft stehen zwischen 2600 und 3000 Betriebsübergaben an. In circa 45 Prozent der Fälle muss die Übergabe erst noch geregelt werden.