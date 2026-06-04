Einbrecher lieferten sich wilde Verfolgungsfahrt

Dennoch gab der Fahrer ordentlich Gas, zwängte den Wagen trotz Gehesteigsperre am Grenzübergang zwischen den anderen Fahrzeugen durch und raste über die Grenze. Per Blaulicht folgten ihm die steirischen Polizisten. Bei Šentilj gelang es den Beamten schließlich den Wagen zu stoppen und die beiden Männer festzunehmen. Sie wurden den slowenischen Behörden übergeben und befinden sich in Haft. Ein EU-Haftbefehl wurde erteilt, das Landeskriminalamt Steiermark hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Denn es steht im Raum, dass die beiden für weitere Straftaten infrage kommen.