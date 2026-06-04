Plattform soll leeren Ortskernen Leben einhauchen

Gute Erfahrungen aus der Landeshauptstadt

Das Konzept hat sich bereits in Innsbruck bewährt. Mehr als 150.000 Euro wurden über Crowdfunding-Kampagnen für lokale Vorhaben gesammelt. So erhielt etwa die gemeinnützige Kunst- und Architekturwerkstatt „Bilding“ statt der benötigten 7500 Euro am Ende sogar 12.900 Euro für ein Buchprojekt. Auch die Kreativwerkstatt s’gelbe Eck, die Sauerteigland-Bäckerei und der Kulturbauernhof Pembau konnten Unterstützer gewinnen.