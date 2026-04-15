Kostenlose Beratungen, um Leerstand zu bekämpfen

An diesen drei Tagen, die jeweils von 14 bis 18 Uhr in der Lienzer Muchargasse stattfinden, können sich Besucher kostenlose Beratung zu Fördermöglichkeiten sowie Informationen von Fachexperten rund um die Revitalisierung bestehender Bausubstanz holen. Der erste dieser drei Termine fand bereits mit Architekt Reinhard Madritsch statt. Am Freitag, 17. April, wird Architekt Philipp Glanzl seinen Input geben, ehe Berufskollege Peter Schneider eine Woche später den Abschluss bildet.