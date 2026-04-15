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Projekt in Osttirol

Kostenlose Beratungen, um Leerstand zu bekämpfen

Tirol
15.04.2026 16:00
Das Thema Leerstand – auch in Osttirol ein Problem (Symbolbild).
Das Thema Leerstand – auch in Osttirol ein Problem (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Mit mehreren Aktionstagen will das Regionsmanagement Osttirol gemeinsam mit dem Land Tirol auch die Ortskerne in den Mittelpunkt rücken. Dabei soll es Anreize geben.

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Unter dem Dach der Tiroler Initiative „Leerstand beleben – Ortskern-Revitalisierung Tirol“ rückt auch in Osttirol insgesamt drei Wochen lang das Thema Leerstand und Ortskernbelebung in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit dem Land Tirol und dem Planungsbüro Raum|Schmiede lädt das Regionsmanagement Osttirol (RMO) gleich zu mehreren Aktionstagen und Vorträgen von Experten.

An diesen drei Tagen, die jeweils von 14 bis 18 Uhr in der Lienzer Muchargasse stattfinden, können sich Besucher kostenlose Beratung zu Fördermöglichkeiten sowie Informationen von Fachexperten rund um die Revitalisierung bestehender Bausubstanz holen. Der erste dieser drei Termine fand bereits mit Architekt Reinhard Madritsch statt. Am Freitag, 17. April, wird Architekt Philipp Glanzl seinen Input geben, ehe Berufskollege Peter Schneider eine Woche später den Abschluss bildet.

Während des gesamten Aktionszeitraums wird eine Schaufensterausstellung zu besichtigen sein.

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Mehrere Projekte, um Leerstand zu bekämpfen
Der Schwerpunkt zum Thema Leerstand wird in Osttirol durch zwei Projektinitiativen des RMO getragen. Zum einen ermöglicht eine Bundesmaßnahme mit finanzieller Unterstützung der drei Osttiroler Planungsverbände einen kostenlosen Zugang zur Erstberatung für Eigentümer leer stehender Objekte.

Zum anderen nimmt ein Interreg-Projekt das Portfolio zur Leerstandaktivierung unter die Lupe, um Sensibilisierungsmaßnahmen sowie gezielte Beratungsangebote entsprechend zu stärken. 

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