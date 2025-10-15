Kritik an „praxisfremden“ Recycling-Regeln der EU

Hauke und Nagele sprechen sich beide für eine Deregulierung ein, sonst können Vorgaben sogar kontraproduktiv sein. Enorm viel Verpackungsmüll kommt hingegen von den China-Onlinehändlern Temu und Shein. „Hier wäre eine Aufhebung der Zollfreigrenze und eine Gebühr pro Paket denkbar“, sagt Nagele. Unfair sei, dass sich die China-Händler nicht an Verpackungsstandards halten, während Händler in der EU immer stärker reguliert werden.