Hohe Kosten, geringe Erträge, Jobs gehen verloren

Drei Prozent mehr Arbeitslose

Mehr als 47.700 Menschen ohne Arbeitsplatz werden mittlerweile im Schnitt für Niederösterreich im Jahr 2026 prognostiziert – das wären um drei Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem im Handel, in der Industrie und im Bauwesen gehen bereits seit Herbst anhaltend Arbeitsplätze verloren. Allerdings: Da die Babyboomer-Generation in Pension geht, sind vor allem Arbeitskräfte mit Lehrabschluss durchaus gefragt.