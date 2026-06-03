Ein Fest mit Musik und ganz viel Lebensfreude

So wurde der Nachmittag aber für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Fest voller Freude, Gemeinschaft und Herzlichkeit. Es wurde gemeinsam getanzt, gesungen, gelacht und gefeiert. Besonders die Musik sorgte für großartige Stimmung und viele fröhliche Momente. „Das gesamte Fest wurde durch Sponsoren aufgebaut und unterstützt – etwas, das heutzutage keineswegs selbstverständlich ist und große Wertschätzung verdient. Deshalb sage ich danke an alle, die uns unterstützt haben“, sagt Bettina Sack. Für sie war es besonders schön zu sehen, wie sehr die Bewohner die Feier genossen.