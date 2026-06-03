Ein Fest mit Musik und ganz viel Lebensfreude

Ein Fachprojekt, das beeinträchtigten Menschen in den Fokus rückte – und nebenbei noch viel Spaß machte.
Im Rahmen ihres Praktikums zur Pflegeassistenz sowie zur Behinderten- und Altenbetreuerin organisierte Bettina Sack ihr Fachprojekt in der Wohngruppe Andau. Mit viel Herz und Engagement plante sie einen Musik- und Grillnachmittag mit verschiedenen Stationen, einem Hindernisparcours und einer Tombola für die Bewohner. Aufgrund der Wettervorhersage stellte der Pamhagener Bürgermeister Josef Tschida kurzfristig die Räumlichkeiten des Weinguts Josef Tschida zur Verfügung. Ohne diese spontane Unterstützung hätte das Fest nicht stattfinden können.
So wurde der Nachmittag aber für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Fest voller Freude, Gemeinschaft und Herzlichkeit. Es wurde gemeinsam getanzt, gesungen, gelacht und gefeiert. Besonders die Musik sorgte für großartige Stimmung und viele fröhliche Momente. „Das gesamte Fest wurde durch Sponsoren aufgebaut und unterstützt – etwas, das heutzutage keineswegs selbstverständlich ist und große Wertschätzung verdient. Deshalb sage ich danke an alle, die uns unterstützt haben“, sagt Bettina Sack. Für sie war es besonders schön zu sehen, wie sehr die Bewohner die Feier genossen.
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