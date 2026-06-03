Schüler-Ideen und neue Rauchfangkehrer-Prüfung

Schüler lernen über Klima-Themen

Seit Projektstart im vergangenen Jahr beschäftigen sich die Kinder mit Klimawandel, Hitzepunkten, Begrünung und nachhaltiger Mobilität. Nun setzen sie dieses Wissen praktisch um und planen konkrete Bereiche rund um ihre Schulen neu. In Kleinhöflein entstand etwa die Idee eines kleinen Spielplatzes neben dem neuen Supermarkt, damit Kinder dort warten können, während Eltern einkaufen. Andere Gruppen planten zusätzliche Bäume, schattige Aufenthaltsbereiche, Photovoltaikanlagen oder eigene Stellflächen für die Feuerwehr. Auch Wünsche wie ein McDonald's fanden ihren Weg auf die Pläne – nicht alles liegt im Einflussbereich der Stadt. Bürgermeister Thomas Steiner beeindruckt, „wie konkret und durchdacht die Kinder ihre Ideen entwickeln. Viele Vorschläge beschäftigen sich mit Themen, die auch uns in der Stadtentwicklung wichtig sind. Gleichzeitig bringen die Kinder neue Perspektiven ein, die wir Erwachsene oft gar nicht sehen“. Das Projekt leitet die TU Wien, es läuft noch bis 2027.