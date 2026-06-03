Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schulen im Burgenland

Schüler-Ideen und neue Rauchfangkehrer-Prüfung

Burgenland
03.06.2026 11:00
Bürgermeister Thomas Steiner mit den „Eklistra“-Projekt-Schülern, die sich einiges einfallen ...
Bürgermeister Thomas Steiner mit den „Eklistra“-Projekt-Schülern, die sich einiges einfallen ließen.(Bild: Magistrat Eisenstadt)

In einem zweijährigen Projekt in Eisenstadt ist unter der Leitung der TU Wien Querdenken gefragt – und Schüler denken die Stadt neu. Die Berufsschule in Mattersburg bildet nun Rauchfangkehrer nicht nur weiter, sondern hält auch die Meisterprüfung ab.

0 Kommentare

Eigene Ideen, wie die Flächen rund um ihre Bildungsstätten aussehen sollen, entwerfen derzeit Schüler aus Eisenstadt. Im Rahmen des Projektes „Enkel- und klimafitte Straßenräume“ kurz „Eklistra“ sollen mehr Grün, sichere Wege, Photovoltaikanlagen und neue Spielmöglichkeiten entstehen. Fünf Schulen der Landeshauptstadt nehmen an Workshops teil, in denen das Schulumfeld analysiert wird.

Schüler lernen über Klima-Themen
Seit Projektstart im vergangenen Jahr beschäftigen sich die Kinder mit Klimawandel, Hitzepunkten, Begrünung und nachhaltiger Mobilität. Nun setzen sie dieses Wissen praktisch um und planen konkrete Bereiche rund um ihre Schulen neu. In Kleinhöflein entstand etwa die Idee eines kleinen Spielplatzes neben dem neuen Supermarkt, damit Kinder dort warten können, während Eltern einkaufen. Andere Gruppen planten zusätzliche Bäume, schattige Aufenthaltsbereiche, Photovoltaikanlagen oder eigene Stellflächen für die Feuerwehr. Auch Wünsche wie ein McDonald's fanden ihren Weg auf die Pläne – nicht alles liegt im Einflussbereich der Stadt. Bürgermeister Thomas Steiner beeindruckt, „wie konkret und durchdacht die Kinder ihre Ideen entwickeln. Viele Vorschläge beschäftigen sich mit Themen, die auch uns in der Stadtentwicklung wichtig sind. Gleichzeitig bringen die Kinder neue Perspektiven ein, die wir Erwachsene oft gar nicht sehen“. Das Projekt leitet die TU Wien, es läuft noch bis 2027.

Kaminfeger-Meister aus Mattersburg
 Seit Jahren arbeitet die Berufsschule Mattersburg mit der Innung der Rauchfangkehrer und dem Verein der burgenländischen Rauchfangkehrer (WTG) eng zusammen. Neben Weiterbildungkursen für das Berufsfeld werden nun auch Vorbereitungskurse für die Meisterprüfung abgehalten.

Die Teilnehmer des ersten Meisterkurses in Mattersburg.
Die Teilnehmer des ersten Meisterkurses in Mattersburg.(Bild: Berufsschule Mattersburg)

Das stärkt die Bedeutung der Schule als Ausbildungsstandort. Direktor Thomas Plank, Innungsmeister Anton Zolles sowie WTG-Obmann Roland Grieer betonen: „Wenn man zusammenarbeitet, sieht man, was alles möglich ist. Wir freuen uns sehr über diese Kooperation“. Mit den Kursen wird die Qualität der Ausbildung für die Lehrlinge und angehenden Meister gestärkt und bereitet sie auf ihre beruflichen Herausforderungen vor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
03.06.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
18° / 19°
Symbol Regen
Güssing
16° / 18°
Symbol starker Regen
Mattersburg
16° / 17°
Symbol starker Regen
Neusiedl am See
17° / 19°
Symbol leichter Regen
Oberpullendorf
16° / 18°
Symbol starker Regen

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
108.595 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
104.283 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
74.381 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1014 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
982 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Schon zwei Klagen gegen geplantes Kopftuchverbot
734 mal kommentiert
Mit dem nächsten Schuljahr tritt das Verbot in Kraft.
Mehr Burgenland
3. Liga Ost:
Nervenstark! FavAC gerettet – Mauer muss absteigen
Beliebter Breitensport
Golf wird zum Wirtschaftsmotor im Burgenland
Gegen Zimmerabbau
Im „Naturnest“ kann man jetzt auch absteigen!
„Krone“-Wunschkonzert
Die größten Austropop-Stars live erleben!
Gewinnspiel
Mit der „Krone“ im Teambus zum Spiel des Jahres
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf