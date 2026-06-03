Schüler-Ideen und neue Rauchfangkehrer-Prüfung

In einem zweijährigen Projekt in Eisenstadt ist unter der Leitung der TU Wien Querdenken gefragt – und Schüler denken die Stadt neu. Die Berufsschule in Mattersburg bildet nun Rauchfangkehrer nicht nur weiter, sondern hält auch die Meisterprüfung ab.
Eigene Ideen, wie die Flächen rund um ihre Bildungsstätten aussehen sollen, entwerfen derzeit Schüler aus Eisenstadt. Im Rahmen des Projektes „Enkel- und klimafitte Straßenräume“ kurz „Eklistra“ sollen mehr Grün, sichere Wege, Photovoltaikanlagen und neue Spielmöglichkeiten entstehen. Fünf Schulen der Landeshauptstadt nehmen an Workshops teil, in denen das Schulumfeld analysiert wird.
Schüler lernen über Klima-Themen
Seit Projektstart im vergangenen Jahr beschäftigen sich die Kinder mit Klimawandel, Hitzepunkten, Begrünung und nachhaltiger Mobilität. Nun setzen sie dieses Wissen praktisch um und planen konkrete Bereiche rund um ihre Schulen neu. In Kleinhöflein entstand etwa die Idee eines kleinen Spielplatzes neben dem neuen Supermarkt, damit Kinder dort warten können, während Eltern einkaufen. Andere Gruppen planten zusätzliche Bäume, schattige Aufenthaltsbereiche, Photovoltaikanlagen oder eigene Stellflächen für die Feuerwehr. Auch Wünsche wie ein McDonald's fanden ihren Weg auf die Pläne – nicht alles liegt im Einflussbereich der Stadt. Bürgermeister Thomas Steiner beeindruckt, „wie konkret und durchdacht die Kinder ihre Ideen entwickeln. Viele Vorschläge beschäftigen sich mit Themen, die auch uns in der Stadtentwicklung wichtig sind. Gleichzeitig bringen die Kinder neue Perspektiven ein, die wir Erwachsene oft gar nicht sehen“. Das Projekt leitet die TU Wien, es läuft noch bis 2027.
Kaminfeger-Meister aus Mattersburg
Seit Jahren arbeitet die Berufsschule Mattersburg mit der Innung der Rauchfangkehrer und dem Verein der burgenländischen Rauchfangkehrer (WTG) eng zusammen. Neben Weiterbildungkursen für das Berufsfeld werden nun auch Vorbereitungskurse für die Meisterprüfung abgehalten.
Das stärkt die Bedeutung der Schule als Ausbildungsstandort. Direktor Thomas Plank, Innungsmeister Anton Zolles sowie WTG-Obmann Roland Grieer betonen: „Wenn man zusammenarbeitet, sieht man, was alles möglich ist. Wir freuen uns sehr über diese Kooperation“. Mit den Kursen wird die Qualität der Ausbildung für die Lehrlinge und angehenden Meister gestärkt und bereitet sie auf ihre beruflichen Herausforderungen vor.
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