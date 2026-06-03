„Vertrag mit Pensionisten muss eingehalten werden“

„Es geht um mehr Gerechtigkeit für unsere Pensionisten“, betont FP-Landeschef Erwin Angerer und spart im selben Atemzug auch nicht mit ordentlicher Kritik an der Bundesregierung und den Regierungsparteien. Sie allesamt hätten bei der Pensionsanpassung die älteren Menschen in Österreich in Stich gelassen. Denn immerhin beträgt die Pensionserhöhung 2,7 Prozent – die Inflation hingegen 3,7 Prozent.