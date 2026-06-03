„Vertrag mit Pensionisten muss eingehalten werden“

Die Staatskassen sind ziemlich leer und sparen ist laut Bundesregierung das Gebot der Stunde. Das betrifft auch die Pensionisten, die heuer eine Erhöhung unter der Inflation erhalten. Für die Freiheitlichen ein Frevel. Daher setzen die Kärntner Blauen jetzt Maßnahmen.
„Es geht um mehr Gerechtigkeit für unsere Pensionisten“, betont FP-Landeschef Erwin Angerer und spart im selben Atemzug auch nicht mit ordentlicher Kritik an der Bundesregierung und den Regierungsparteien. Sie allesamt hätten bei der Pensionsanpassung die älteren Menschen in Österreich in Stich gelassen. Denn immerhin beträgt die Pensionserhöhung 2,7 Prozent – die Inflation hingegen 3,7 Prozent.
Forderung nach Vertragseinhaltung
Daher unterstützen die Kärntner Freiheitlichen auch ein Volksbegehren für faire Pensionen in Österreich, denn immerhin werde „Geld in der ganzen Welt verteilt und unsere Pensionisten bleiben auf der Strecke“, sagt FP-Seniorensprecher Erwin Baumann.
Das Volksbegehren ist eine Nagelprobe für die Regierung. Es wird sich zeigen, ob sie sich an Verträge halten.
Erwin Angerer, FP-Vorsitzender Kärnten
Bild: Evelyn Hronek
Neben der Vertragseinhaltung mit der älteren Generation fordern die Blauen auch, dass Amtswege weiterhin analog vollzogen werden können und Pensionisten eine bessere Gesundheitsversorgung erhalten. Daher bereitet Angerer und sein Team auch einen dementsprechenden Dringlichkeitsantrag für die kommende Landtagssitzung vor.
Systemänderung wäre möglich
Die rund 33 Milliarden Euro jährlich hinterlassen im österreichischen Budget ein massives Loch – der Betrag wird sich in den kommenden Jahren weiter erhöhen. Laut Experten sei eine Finanzierung des bisherigen Systems auf Dauer nicht mehr möglich.
Für eine mögliche Änderung des Pensionssystems sprechen sich auch die Kärntner Freiheitlichen aus, betonen aber, „dass die Vereinbarung mit der älteren Generation eingehalten werden muss.“ Für künftige Pensionisten könnte man sich ein neues Pensionssystem vorstellen.
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