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Eurofighter heben ab

Erstes Überschalltraining des Jahres ab Montag

Kärnten
03.06.2026 09:10
Die Eurofighter heben ab 8. Juni ab, die Pilosten trainieren auch über Kärnten die Flüge.
Die Eurofighter heben ab 8. Juni ab, die Pilosten trainieren auch über Kärnten die Flüge.(Bild: Markus Zinner/Bundesheer)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Von 8. bis 19. Juni trainieren die Eurofighter-Piloten des Bundesheeres Abfangmanöver im Überschallbereich. Auch über Kärnten kommt es zu Überschallflügen – maximal zweimal am Tag.

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„Das Fliegen mit Überschall ist ein unverzichtbarer Teil des Trainings und der Ausbildung unserer Piloten. Sie schaffen die Voraussetzung dafür, dass das Bundesheer die Sicherheit und Überwachung des österreichischen Luftraums jederzeit gewährleisten kann“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Daher gehen die Eurofighter ab Montag in die Luft. 

Geflogen wird beinahe über dem gesamten Bundesgebiet mit Ausnahme von Ballungsräumen sowie den Bundesländern Tirol und Vorarlberg. Die Fluggebiete werden in Zusammenarbeit mit der zivilen Flugsicherung festgelegt.

Nur so können die Piloten unter realen körperlichen Belastungen trainieren;  im Simulator können diese Bedingungen nicht nachempfunden werden.

Die Überschallgeschwindigkeit beginnt bei etwa 1200 km/h. Nähert sich ein Eurofighter dieser Geschwindigkeit, kommt es zu Stoßwellen am Flugzeug. Diese Stoßwellen können am Boden als Überschallknall wahrgenommen werden. Die Lautstärke des Überschallknalles ist unter anderem abhängig von der Flughöhe, der Geländestruktur und der Wetterlage.

Die Flüge werden über 12.500 Meter Höhe absolviert, um den Überschallknall zu minimieren. Die Beschleunigungsphasen der Eurofighter werden, versichert das Bundesheer, so kurz wie möglich gehalten. Ballungsräume um die Landeshauptstädte und die Bundeshauptstadt werden für Überschallflüge ausgespart. Flüge im Unterschallbereich können über diesen Gebieten jedoch jederzeit erfolgen. An Wochenenden und an Feiertagen finden im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 13 Uhr keine Trainingsflüge mit Überschallgeschwindigkeit statt.

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