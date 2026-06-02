Gegen Leitwand gekracht: Motorradfahrer verletzt

Nach Erstversorgung ins Spital gebracht

Der Motorradfahrer prallte gegen die dortige Leitwand und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen. Ersthelfer und Einsatzkräfte kümmerten sich umgehend um den Verletzten. Nach der Erstversorgung wurde der 37-Jährige in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht.