Gegen Leitwand gekracht: Motorradfahrer verletzt

Schwerer Motorradunfall Dienstagmittag bei Wörgl in Tirol: Ein 37-jähriger Biker verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Leitwand. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Loferer Straße musste für fast eine Stunde komplett gesperrt werden.
Gegen 12.20 Uhr war der 37-jährige Österreicher mit seinem Motorrad auf der Loferer Straße von Hopfgarten in Richtung Wörgl unterwegs. Im Ortsgebiet von Wörgl kam es dann zur folgenschweren Kollision: In einer Rechtskurve verlor der Lenker aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Maschine.
Nach Erstversorgung ins Spital gebracht
Der Motorradfahrer prallte gegen die dortige Leitwand und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen. Ersthelfer und Einsatzkräfte kümmerten sich umgehend um den Verletzten. Nach der Erstversorgung wurde der 37-Jährige in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht.
Wegen des Unfalls war die Loferer Straße zwischen 12.20 Uhr und 13.15 Uhr komplett gesperrt. Neben zwei Polizeistreifen standen ein Rettungsfahrzeug, ein Notarztfahrzeug sowie ein Motorrad-Sanitäter im Einsatz. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.
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