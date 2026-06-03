Grüne wollen dem Leerstand an den Kragen

Seitdem die Preise für Wohnraum sowohl im Miet- als auch im Eigentumssektor vor Jahren gewaltig in die Höhe geschnellt sind, wird der Leerstand zunehmend zu Problem und Chance zugleich. Laut Erhebungen sollen mehrere tausend Objekte in Vorarlberg leerstehen – das Potenzial ist also groß. Doch es scheitert dann an der Vermietung. Die Gründe dafür sind vielfältig: Viele Wohnungen und Häuser sind sanierungsbedürftig, die Eigentümer scheuen vor den baulichen Maßnahmen zurück. Andere wiederum haben Angst, durch ein Mietverhältnis ewig gebunden zu sein. Und schließlich gibt es nicht wenige, die in einer Erbengemeinschaft stecken, in der man sich nicht auf das weitere Vorgehen einigen kann.