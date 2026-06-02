Tod bei Not-OP: Ursache war Blinddarmentzündung

Tragisch ums Leben gekommen ist, wie berichtet, eine 17-Jährige bei einer Notoperartion in der Klinik Oberwart im Dezember des Vorjahres. Die Patientin soll in einem akut lebensbedrohlichen Zustand in die Klinik eingeliefert worden sein. Die Ärzte ordneten eine Notoperation an, um das Leben der Jugendlichen zu retten. Trotz aller Bemühungen hat sie den Eingriff nicht überlebt und ist noch im OP-Saal gestorben.