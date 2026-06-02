Karl Nehammer: „So geht Energiezukunft!“

Die Firma Püspök betreibt derzeit 114 Windkraftanlagen und mehreren großen Photovoltaik-Parks. „Mit dem Start unseres ersten Batteriespeicherprojekts schließen wir den Kreis unserer Super-Hybrid-Strategie und schaffen ein echtes Zukunftskraftwerk“, ist Püspök überzeugt. Nickelsdorf ist dabei erst der Anfang, weitere Kombinationskraftwerke in Gattendorf, Mönchhof und St. Andrä befinden sich bereits in Umsetzung und werden in den kommenden Monaten schrittweise in Betrieb gehen. Das Projekt läuft unter dem Programm REPowerEU, das darauf abzielt, Europas Abhängigkeit von Öl und Gas zu beenden, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen und den privaten Sektor bei der Energiewende zu unterstützen.