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Super-Hybrid-Park

Karl Nehammer: „So geht Energiezukunft!“

Burgenland
02.06.2026 06:00
LR Heinrich Dorner, Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Lukas Püspök , Gerda ...
LR Heinrich Dorner, Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Lukas Püspök , Gerda Holzinger-Burgstaller (Erste Bank), Karl Nehammer ((EIB) und Bürgermeister Gerhard Zapfl(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Photovoltaik, Windräder und Batteriespeicher – das Zusammenspiel dieser Technologien weckt Hoffnung. 

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Püspök ist eines der führenden privaten Unternehmen für erneuerbare Energien in Österreich. In Nickelsdorf realisierte die Firma mit Sitz in Parndorf mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank (EIB) das aktuell zweitgrößte Super-Hybrid-Energieprojekt Europas. Das Projekt kombiniert Windkraft, Photovoltaik und Batteriespeicher über eine gemeinsame Infrastruktur und stärkt damit die stabile Einspeisung erneuerbarer Energie ins Stromsystem.

 „Mit dem Super-Hybrid-Park in Nickelsdorf zeigen wir, wie die Energieversorgung der Zukunft funktioniert, und zwar erneuerbar, flexibel und unabhängig von fossilen Energieträgern“, sagt Lukas Püspök. Zentraler Bestandteil des Projektes ist die Agri-PV-Anlage. Während Strom erzeugt wird, weiden unter den Paneelen Schafe.

Direkt vor Ort informierten sich EIB-Vizepräsident Karl Nehammer, Erste Bank Vorstandsvorsitzende Gerda Holzinger-Burgstaller, Staatssekretärin Elisabeth Zehetner und Landesrat Heinrich Dorner über den Fortschritt der Projekte. Der Ausbau erneuerbarer Energien und moderner Speichertechnologien ist entscheidend für Europas Wettbewerbsfähigkeit, Energiesicherheit und Klimaziele“, meinte in etwa Karl Nehammer.

Symbolisch wurde ein Band durchgeschnitten.
Symbolisch wurde ein Band durchgeschnitten.(Bild: Charlotte Titz)
Georg und Julia Prantl vom Bio-Hof Prantl in Neudorf bei Parndorf. 120 Schafe (plus 90 Lämmer) ...
Georg und Julia Prantl vom Bio-Hof Prantl in Neudorf bei Parndorf. 120 Schafe (plus 90 Lämmer) von ihrem Hof beweiden derzeit die Fläche unter der Agri-PV-Anlage in Nickelsdorf. Hund Quinn hat seine Tiere fest im Blick.(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
Die Batteriespeicher sind eine große Innovation.
Die Batteriespeicher sind eine große Innovation.(Bild: Charlotte Titz)

Die Firma Püspök betreibt derzeit 114 Windkraftanlagen und mehreren großen Photovoltaik-Parks. „Mit dem Start unseres ersten Batteriespeicherprojekts schließen wir den Kreis unserer Super-Hybrid-Strategie und schaffen ein echtes Zukunftskraftwerk“, ist Püspök überzeugt. Nickelsdorf ist dabei erst der Anfang, weitere Kombinationskraftwerke in Gattendorf, Mönchhof und St. Andrä befinden sich bereits in Umsetzung und werden in den kommenden Monaten schrittweise in Betrieb gehen. Das Projekt läuft unter dem Programm REPowerEU, das darauf abzielt, Europas Abhängigkeit von Öl und Gas zu beenden, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen und den privaten Sektor bei der Energiewende zu unterstützen.

Charlotte Titz

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