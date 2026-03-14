Frontal gegen Baum: Keine Chance für 19-Jährigen

Zu einem tragischen Unfall kam es gegen 0.45 Uhr am Samstag im Bezirk Wiener Neustadt statt. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Lilienfeld war mit seinem Auto auf der B21 von St. Aegyd kommend in Richtung Rohr im Gebirge unterwegs. Bereits im Gemeindegebiet von Rohr im Gebirge kam der junge Mann von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.