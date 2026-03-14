Frontal gegen Baum: Keine Chance für 19-Jährigen

Knapp nach Mitternacht forderte ein tragischer Unfall ein junges Todesopfer im Bezirk Wiener Neustadt (NÖ). Ein 19-Jähriger krachte aus unbekannter Ursache gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Motorblock herausgerissen und 40 Meter weit weggeschleudert.
Zu einem tragischen Unfall kam es gegen 0.45 Uhr am Samstag im Bezirk Wiener Neustadt statt. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Lilienfeld war mit seinem Auto auf der B21 von St. Aegyd kommend in Richtung Rohr im Gebirge unterwegs. Bereits im Gemeindegebiet von Rohr im Gebirge kam der junge Mann von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.
Motor 40 Meter weit weggeschleudert
Ein nachkommender Fahrer alarmierte die Rettungskräfte. Der Aufprall war so wuchtig, dass es den Motor aus dem Wagen riss und 40 Meter weit wegschleuderte. Die Freiwillige Feuerwehr musste den eingeklemmten Lenker befreien. Trotz rasch herbeigeeiltem ÖAMTC-Notarzthubschrauber und Rettungskräften des Roten Kreuzes konnte nur mehr der Tod des 19-Jährigen festgestellt werden, berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich.
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