18-Jähriger verunglückt: Auto von Baum zerteilt

Am Sonntagvormittag kam es bei Gossam (NÖ) zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Der erst 18-jährige Lenker verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum.
Der Horror-Crash ereignete sich auf der Wachaustraße (B3) bei Gossam in der Gemeinde Emmersdorf im Bezirk Melk. Der erst 18-jährige deutsche Lenker kam dabei ums Leben. Nach ersten Informationen verlor der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug raste rund 30 Meter über das Bankett und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum.
Keine Rettung für jungen Lenker
„Wir rückten mit zwei Fahrzeugen zum Einsatz aus. Trotz aller Bemühungen konnte der verunfallten Person leider nicht mehr geholfen werden“, heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr Gossam. Der Notarzt konnte laut der niederösterreichischen Polizei nur mehr den Tod des jungen Mannes, der sich allein im Fahrzeug befunden hatte, feststellen.
Bergung herausfordernd
Die Feuerwehr übernahm mithilfe hydraulischer Geräte die Bergung des stark deformierten Fahrzeugs sowie des jungen Opfers. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettung waren im Einsatz. „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen. Wir wünschen den Hinterbliebenen viel Kraft und Beistand“, schrieben die Florianis in einem Facebook-Posting.
