18-Jähriger verunglückt: Auto von Baum zerteilt

Der Horror-Crash ereignete sich auf der Wachaustraße (B3) bei Gossam in der Gemeinde Emmersdorf im Bezirk Melk. Der erst 18-jährige deutsche Lenker kam dabei ums Leben. Nach ersten Informationen verlor der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug raste rund 30 Meter über das Bankett und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum.