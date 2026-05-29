Rekord: 25 Prozent mehr Radunfälle bei Kindern

Auf Österreichs Straßen sind im vergangenen Jahr insgesamt 3.559 Kinder verunglückt – das ist eine Steigerung von fast 16 Prozent zum Jahr 2024. Das gab die Mobilitätsorganisation VCÖ mit Verweis auf Daten der Statistik Austria bekannt. Besonders besorgniserregend ist der Anstieg der verunglückten Mädchen und Buben im Zuge eines Verkehrsunfalls im Straßenverkehr: Diese sind um ein Viertel um 164 auf 810 Kinder gestiegen. Das ist der höchste Wert in den vergangenen 20 Jahren, weshalb der VCÖ jetzt verstärkte Maßnahmen für ein Verkehrssystem fordert, das kindergerechter ist.