Hopperdatschig | Tonnenschweres ÖVP-Taferl

Tonnenschweres ÖVP-Taferl. Nun fragen sich viele, was sich die ÖVP davon verspricht, wenn sie sich auf einen Kandidaten – ob nun qualifiziert oder nicht – festlegt. Gerade in der Volkspartei selbst zerbricht man sich darüber den Kopf. Und was man sich vor allem auch fragt: Wie sehr will man dem Kandidaten Pig noch schaden, wenn man kein Wort der Distanz findet? Wenn man nicht dazu bereit ist, sich ganz klar zu einem objektiven und fairen Auswahlverfahren ohne politische Einflussnahme zu bekennen. Was wird nach dem üblen Schauspiel bleiben, wenn Clemens Pig tatsächlich vom Stiftungsrat „gewählt“ wird? Ein Generaldirektor mit einem tonnenschweren ÖVP-Taferl um den Hals. Manche meinen, genau das wolle die Kanzlerpartei: einen belasteten, geschwächten ORF-General. Nun warten wir auf ein Dementi…