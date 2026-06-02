Anlaufstelle gibt Starthilfe fürs Erwachsenenleben

Etwa 1600 steirische Kinder und Jugendliche wachsen nicht in ihrem Elternhaus auf. Mit 18 Jahren werden sie aus den Pflegefamilien oder Wohngemeinschaften ins Erwachsenenleben entlassen – oft ohne gute Vorbereitung. Jugend am Werk möchte diese jungen Erwachsenen auffangen und schafft eine Anlaufstelle in der Grazer Innenstadt.
Der Schritt ins Erwachsenenleben ist ohnehin nicht leicht. Besonders herausfordernd ist die Situation jedoch für Pflegekinder oder Jugendliche aus betreuten Wohngemeinschaften. Mit der Volljährigkeit verlieren sie meist ihren Unterschlupf und sind auf einmal auf sich allein gestellt. „Unser System geht oft davon aus, dass die Familie einen immer auffängt“, sagt Michael Kerschenbauer von Jugend am Werk, der selbst in einer Pflegefamilie aufgewachsen ist. „Mir hätte damals eine Ansprechperson oder ein Auffangnetz sehr geholfen.“
Ein solches Auffangnetz hat er jetzt gemeinsam mit anderen „Care-Leavers“ – zu Deutsch „Fürsorge-Verlassern“ – ins Leben gerufen. Das Projekt läuft unter dem Namen „re-connect“. „Der Bedarf ist groß. Viele fühlen sich nicht gut auf das Erwachsenenleben vorbereitet“, meint der 32-Jährige. Im Ernstfall kann diese Überforderung in Arbeits- und Obdachlosigkeit enden.
Unser System geht oft davon aus, dass die Familie einen immer auffängt. Mir hätte damals eine Ansprechperson oder ein Auffangnetz sehr geholfen.
Michael Kerschenbauer
Mitarbeiter Jugend am Werk und ehemaliges Pflegekind
Bild: Wilfried Mörtl
Damit genau das nicht passiert, gibt es seit Montag eine Servicestelle in der Grazer Mandellstraße. Hier kommen Betroffene kostenlos an Informationen, treffen „Personen mit ähnlichen Erfahrungen“ – und brechen gemeinsam das Tabuthema auf. Auch Themenabende und Feste – etwa zu Weihnachten, wo andere zu Hause feiern – sind angedacht. Darüber hinaus ist eine App in Ausarbeitung, in der alle wichtigen Informationen gebündelt werden.
Das Angebot ist trägerübergreifend und soll Jugendlichen in Einrichtungen und aus Pflegefamilien schon vor der Volljährigkeit nähergebracht werden. „In der Praxis wird der Übergang bisher oft viel zu kurzfristig gestaltet“, sagt Kerschenbauer. Für ihn ist „re-connect“ ein Herzensprojekt: „Schade, dass es so etwas zu meiner Zeit noch nicht gegeben hat.“
Neue Anlaufstelle „re-connect“: Mandellstraße 23, 8010 Graz; vorläufige Öffnungszeiten: Mo 14 bis 18 Uhr, Mi 9 bis 13 Uhr und Fr 15 bis 19 Uhr
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