Anlaufstelle gibt Starthilfe fürs Erwachsenenleben

Der Schritt ins Erwachsenenleben ist ohnehin nicht leicht. Besonders herausfordernd ist die Situation jedoch für Pflegekinder oder Jugendliche aus betreuten Wohngemeinschaften. Mit der Volljährigkeit verlieren sie meist ihren Unterschlupf und sind auf einmal auf sich allein gestellt. „Unser System geht oft davon aus, dass die Familie einen immer auffängt“, sagt Michael Kerschenbauer von Jugend am Werk, der selbst in einer Pflegefamilie aufgewachsen ist. „Mir hätte damals eine Ansprechperson oder ein Auffangnetz sehr geholfen.“