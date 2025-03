Jugendamt: „Es vergeht kein Tag ohne eine Meldung“

Nach wie vor gelten vor allem Männer als Gefährder in den Familien. Betroffen sind sowohl Buben als auch Mädchen. Besonders spannend: „Gewalt an Kindern geschieht in allen Altersgruppen, sozialen Schichten und Kulturen“, sagt der Jugendstadtrat und Familienvater. Krammer betont in Bezug auf die UN-Kinderrechtskonvention: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Dieses zu wahren, geht uns alle was an.“