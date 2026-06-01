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Zeugen gesucht

93-Jähriger mit Rollator in Graz ausgeraubt

Steiermark
01.06.2026 07:59
Die Polizei nahm sofort eine Fahndung auf, bislang vergeblich.
Die Polizei nahm sofort eine Fahndung auf, bislang vergeblich.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Brutaler Raubüberfall in Graz: Sonntagabend wurde ein 93-jähriger Mann, der mit seinem Rollator unterwegs war, von hinten niedergestoßen. Der unbekannte Täter flüchtete mit der Geldbörse des Pensionisten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

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Sonntagabend gegen 18 Uhr kam es in der Grazer Babenbergerstraße (Bezirk) Lend zu einem Raubüberfall auf einen betagten Mann. Laut Polizei stieß ein Unbekannter den 93-Jährigen plötzlich von hinten nieder, und der Pensionist stürzte. 

Der Täter schnappte sich die Geldbörse des Grazers und flüchtete in Richtung Bahnhofgürtel. Mehrere Zeugen beobachteten den Überfall und gaben laut Polizei verschiedene Personenbeschreibungen an. Die Polizei nahm sofort eine Fahndung auf. 

93-Jähriger ins Spital gebracht
Aufgrund der Zeugenaussagen ergab sich rasch ein Verdacht, der sich bislang offenbar noch nicht erhärtet hat.

Die Polizei sucht daher nach weiteren, bislang unbekannten Zeugen. Konkret etwa zwei Insassen eines Autos, welche den Raubüberfall beobachtet haben sollen. Sie sprachen unmittelbar nach der Tat mit einer weiteren Zeugin auf einem Balkon, waren vor Eintreffen der Polizei jedoch bereits wieder verschwunden.

Der 93-Jährige wurde beim Überfall leicht verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert.

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