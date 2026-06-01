93-Jähriger mit Rollator in Graz ausgeraubt

Die Polizei sucht daher nach weiteren, bislang unbekannten Zeugen. Konkret etwa zwei Insassen eines Autos, welche den Raubüberfall beobachtet haben sollen. Sie sprachen unmittelbar nach der Tat mit einer weiteren Zeugin auf einem Balkon, waren vor Eintreffen der Polizei jedoch bereits wieder verschwunden.