Welser Volksgarten bringt noch mehr Lebensqualität

Wo einst Messehallen standen, entsteht eine grüne Wohlfühloase mitten in der Stadt: Der neue Volksgarten verwandelt Wels in einen modernen Lebensraum mit Wasser, Natur und Begegnungszonen. Warum das Jahrhundertprojekt schon jetzt begeistert und welche Highlights noch kommen.
Mit der Erweiterung des bestehenden Volksgartens Richtung Traun entsteht auf mehr als zehn Hektar ein moderner Park mitten in der Stadt. Das Ziel: ein lebendiger Treffpunkt für alle Generationen – mit Raum für Erholung, Bewegung, Begegnung und Naturerlebnis.
Die beeindruckenden Zahlen sprechen für sich: Insgesamt werden rund 40.000 Quadratmeter Fläche entsiegelt, 520 neue Bäume sowie 6.500 Sträucher gepflanzt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf klimabeständigen Baumarten und einer nachhaltigen, ökologischen Gestaltung. Der neue Volksgarten verbessert nicht nur das Mikroklima, sondern schafft auch wertvollen Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.
Wasser als Herzstück des neuen Parks
Wasser zieht sich als zentrales Gestaltungselement durch den gesamten Volksgarten Neu. Neben Wasserspielplatz und Fontänenfeld wird vor allem der neue Seerosenteich zum besonderen Blickfang.
Im südöstlichen Bereich des Parks entsteht ein rund 1.400 Quadratmeter großer Teich mit einem 72 Meter langen Steg. Die ruhige Wasserfläche soll als entspannender Ruhepol dienen und einen bewussten Kontrast zu den angrenzenden Sport- und Spielflächen schaffen. Eine etwa fünf Meter hohe Fontäne sorgt zusätzlich für eine angenehm erfrischende Atmosphäre.
Die Welser Bucht bringt die Traun zurück in die Stadt
Ein weiteres Highlight ist die neue „Welser Bucht“ direkt am Traunufer. Auf einer Länge von 75 Metern laden großzügige Sitzstufen künftig zum Verweilen, Sonnenbaden und Genießen ein. Besucher erhalten hier einen freien Blick auf den Fluss und direkten Zugang zum Wasser – ein völlig neues Naturerlebnis mitten in Wels.
Monumentaler Blickfang: „Bukephalos“ begeistert Besucher
Bereits jetzt sorgt eine außergewöhnliche Skulptur im Volksgarten für Aufsehen: Der monumentale Bronzehengst „Bukephalos“ des Künstlers Andjé Pietrzyk beeindruckt mit fünf Metern Länge, neun Metern Höhe und einem Gewicht von 16 Tonnen.
Die imposante Pferdeskulptur wurde passend zur Messe „Pferd Wels“ präsentiert und wird auch während der oberösterreichischen Landesgartenschau „Stadt der Gärten“ 2027 viele Besucher begeistern.
Teil des Jahrhundertprojekts werden
Unter dem Motto „Werde Teil des neuen Volksgartens!“ haben Bürger, Unternehmen und Vereine die Möglichkeit, das Projekt aktiv mitzugestalten. Mit Baum- oder Bankpatenschaften können persönliche Zeichen im neuen Park gesetzt werden.
Jeder der insgesamt 52 Patenbäume erhält eine individuelle Plakette. Zusätzlich entsteht ein eigener „Platz der Baumfreunde“, auf dem alle Unterstützer sichtbar gemacht werden. Auch die 58 Paten-Parkbänke werden mit hochwertigen Widmungstafeln versehen.
Direkt anmelden und Lieblingsplätze reservieren:
E-Mail: info@landesgartenschau-wels.at
Website: stadt-der-gaerten.at
Blick Richtung Landesgartenschau 2027
Während erste Bereiche des Volksgartens bereits im Sommer zugänglich sein werden, laufen die Arbeiten in anderen Teilen weiter auf Hochtouren. Denn eines steht fest: 2027 wird der Volksgarten Neu als Hauptschauplatz der oberösterreichischen Landesgartenschau „Stadt der Gärten“ im Mittelpunkt stehen – und Wels um eine außergewöhnliche grüne Oase reicher machen.
Nähere Informationen zum Projekt Volksgarten Neu erhalten Interessierte unter wels.at/volksgarten.