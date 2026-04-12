Sieben Feuerwehren bei Autobrand im Einsatz

Ein Fahrzeugbrand auf der A9 Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Graz hat am Sonntag einen Großeinsatz von sieben Feuerwehren ausgelöst. Noch während der Anfahrt der Einsatzkräfte war eine weithin sichtbare, dichte Rauchentwicklung erkennbar. Die Autoinssassen – ein Pärchen (33) und dessen Kinder (1 und drei Jahre alt) – blieben bei dem Vorfall unverletzt.
Das Paar (jeweils 33) war mit zwei Kindern (1 und 4) im Auto auf der A9 bei Micheldorf unterwegs, als am Wagen plötzlich das Gasgeben nicht mehr möglich war. Die Familie hielt am Pannenstreifen an und verließ den Pkw. Plötzlich begann dieser zu brennen.
Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern, gingen zwei Atemschutztrupps umgehend zum Löschangriff vor. Den eingesetzten Feuerwehrkräften gelang es schließlich, den Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle zu bringen und abzulöschen.
Autobahnsperre
Durch das rasche und koordinierte Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bereiche verhindert werden. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes musste die A9 Pyhrnautobahn aber in beide Fahrtrichtungen total gesperrt werden. Die Familie blieb bei dem Vorfall unverletzt.
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