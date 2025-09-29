Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Protest bei Lenzing

Feuerwehrautos verstellten Sicht auf Kundgebung

Oberösterreich
29.09.2025 11:00

Angespannte Stimmung herrscht Montagfrüh beim börsennotierten Faserhersteller Lenzing in Oberösterreich. Die Belegschaftsvertretung hat zu einer Betriebsversammlung am Werksgelände aufgerufen, auch der Aufsichtsrat tagt am Vormittag. Ein Abbau von 500 Jobs steht im Raum. Die „Krone“ ist vor Ort.

0 Kommentare

Der Belegschaftsvertretung wurde ein Abbau von 500 Stellen in der Verwaltung avisiert, bestätigte der stellvertretende Angestellten-Betriebsratsvorsitzende Michael Bichler – rund 200 Jobs sollen noch in diesem Herbst wegfallen, der Rest in den kommenden zwei Jahren. Konkret sollen Verwaltungsjobs ins Ausland, vermutlich nach Indien oder Tschechien, verlagert werden, um Kosten zu sparen.

„Langfristig werden Kosten explodieren“
„Die Beschäftigten haben das Unternehmen durch die Krise getragen“, unterstrich Bichler. Die Arbeitsplätze abzubauen sei „kurzsichtig“, denn „langfristig werden die externen Kosten für Fremdleistungen explodieren“, ist er überzeugt und sagt weiter: „Wir brauchen Investitionen am Standort und nicht jedes halbe Jahr ein neues Kostensenkungsprogramm“, das schließlich auch Kapazitäten binde.

Die Kundgebung am Werksgelände.
Die Kundgebung am Werksgelände.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Die Feuerwehrautos verstellten anfangs die Sicht auf die Kundgebung.
Die Feuerwehrautos verstellten anfangs die Sicht auf die Kundgebung.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Wie genau das ablaufen werde, wisse man noch nicht, man sei noch in Verhandlungen, hieß es seitens der Belegschaftsvertretung. Die Beschäftigten sollen Montagvormittag in einer – nicht öffentlichen – Betriebsversammlung über den aktuellen Stand informiert werden. 

Feuerwehrautos verstellten Sicht
Auf der Bühne bei der Protestkundgebung sprechen Betriebsräte, Gewerkschafter, Bürgermeister und der Präsident der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich Andreas Stangl. Gewissheit haben die rund 500 Mitarbeiter, die sich am Werksgelände versammelt haben, noch nicht. Alle warten gespannt, was der Aufsichtsrat – er tagt parallel – beschließen wird. Die Öffentlichkeit sollte von dem Unmut der Mitarbeiter wenig mitbekommen.

Lesen Sie auch:
Rohit Aggarwal ist CEO der Lenzing und führt damit das vierköpfige Vorstandsteam an.
Parallel läuft Protest
Aufsichtsrat der Lenzing tagt zu Stellen-Abbau
29.09.2025
200 Stellen gestrichen
Lenzing-Mitarbeiter protestieren gegen Jobabbau
28.09.2025
Krone Plus Logo
Schock über Job-Abbau
„Die Lenzing ist der Motor unserer Region“
27.09.2025

Extra geparkte Feuerwehrautos vor der Einfahrt verstellten anfangs die Sicht. Erst als ein Einsatz hereinkam und die Florianis ausrücken mussten, war der Weg frei. AK-Präsident Stangl meint mit Blick auf die vorm Eingang demonstrativ geparkten Feuerwehrautos: „Die Öffentlichkeit muss sehen, was hier abgeht.“ 

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
OberösterreichIndienTschechien
HerbstKrise
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
134.099 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
130.357 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
127.831 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
2208 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1845 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1569 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Mehr Oberösterreich
Nach „Krone“-Bericht
Lenzing bestätigt: 600 Jobs fallen bis 2027 weg!
Nach nur vier Tagen
Verdächtiger nach Mordversuch wieder frei
Im Cafe „Mascherl“
Neuer Hüftschwung im Altenheim: Party ist angesagt
Trainer außer sich
Bundesliga-Aufreger: Diese Szene erhitzt Gemüter!
Protest bei Lenzing
Feuerwehrautos verstellten Sicht auf Kundgebung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf