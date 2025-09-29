Feuerwehrautos verstellten Sicht auf Kundgebung

Feuerwehrautos verstellten Sicht

Auf der Bühne bei der Protestkundgebung sprechen Betriebsräte, Gewerkschafter, Bürgermeister und der Präsident der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich Andreas Stangl. Gewissheit haben die rund 500 Mitarbeiter, die sich am Werksgelände versammelt haben, noch nicht. Alle warten gespannt, was der Aufsichtsrat – er tagt parallel – beschließen wird. Die Öffentlichkeit sollte von dem Unmut der Mitarbeiter wenig mitbekommen.