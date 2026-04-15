Kanye West verschiebt Auftritt in Marseille

Auschwitz-Überlebende wollen Konzertverbote

Auschwitz-Überlebende hatten am Wochenende die Einreiseverweigerung der Briten begrüßt und ähnliche Schritte auch in anderen Ländern gefordert. Die Entscheidung Londons sei von Überlebenden weltweit „mit großer Erleichterung und Zustimmung“ aufgenommen worden, sagte Christoph Heubner vom Internationalem Auschwitz Komitee. Denn im Sommer will der Rapper auch in mehreren anderen europäischen Ländern auftreten, darunter etwa in Polen, Italien und Spanien. In Portugal und Spanien gibt es derzeit allerdings keine Debatte über eine mögliche Absage der Auftritte.