Ohne Rezept erhältlich

Hersteller ruft bekanntes Schmerzmittel zurück

Wirtschaft
06.03.2026 19:32
Ein Pharmaunternehmen ruft ein Schmerzmittel mit dem gängigen Wirkstoff Ibuprofen zurück.
Ein Pharmaunternehmen ruft ein Schmerzmittel mit dem gängigen Wirkstoff Ibuprofen zurück.(Bild: sitthiphong - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das tschechische Pharmaunternehmen Zentiva hat als Vorsichtsmaßnahme eine Charge des Schmerzmittels Ibuflam mit dem Wirkstoff Ibuprofen zurückgerufen. Das Medikament ist auch in Österreichs Apotheken ohne Rezept erhältlich.

Der Rückruf erfolge als Vorsichtsmaßnahme, erklärte Zentiva. Auch wenn die Maßnahme sich an Großhändler und Apotheken richtet, besteht den Angaben zufolge für Verbraucher im Rahmen der üblichen Bearbeitung von Qualitätsbeanstandungen die Möglichkeit, Packungen der betroffenen Charge zurückzugeben und Ersatz zu erhalten.

Betroffen ist dem Unternehmen zufolge die Charge mit der Nummer 5R02514 des Medikaments Ibuflam 600 mg Lichtenstein Filmtabletten (50 Stück), wie das Unternehmen in Berlin mitteilte.

Das Medikament kann Erwachsenen und Jugendlichen ab 15 Jahren verabreicht werden.
Das Medikament kann Erwachsenen und Jugendlichen ab 15 Jahren verabreicht werden.(Bild: Zentiva)

Ein Grund für den Rückruf wurde nicht genannt. „Die Sicherheit der Patienten hat für uns höchste Priorität“, erklärte Zentiva. Deutsche Medien berichteten von Metallstücken in den Tabletten, dies wurde allerdings nicht bestätigt. 

Wirtschaft
06.03.2026 19:32
