Beliebte Instant-Nudeln werden jetzt zurückgerufen

Ester können krebserregend sein

Diese Substanzen entstehen vor allem bei der Herstellung von pflanzlichen Fetten und Ölen, informiert die AGES. Fette und Öle werden hoch erhitzt, um ihnen den bitteren Geruch und Geschmack zu nehmen. Dabei entstehen MCPD-Fettsäureester und Glycidyl-Fettsäureester. „3-MCPD gilt als möglicherweise krebserregend für den Menschen“, so die AGES weiter. „Im Körper werden Glycidyl-Fettsäureester aufgespalten und Glycidol wird freigesetzt. Diese Substanz gilt als krebserregend und erbgutschädigend.“