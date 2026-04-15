Beliebte Instant-Nudeln werden jetzt zurückgerufen

Sie sind beliebt, längst über die Grenzen Asiens bekannt und aktuell von einem Produktrückruf betroffen: Wie die AsRopa Food GmbH mitteilt, wird von einem Verzehr der Samyang Instant Nudeln „Carbonara Cup“ dringend abgeraten – wegen möglicher Risiken für die Gesundheit.
Konkret vom Rückruf betroffen sind die Nudeln im 80-Gramm-Becher mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.08.2026. Nach Angaben des Unternehmens enthalte das Produkt „einen zu hohen Gehalt an 3-MCPD- und Glycidyl-Fettsäureestern“.
Ester können krebserregend sein
Diese Substanzen entstehen vor allem bei der Herstellung von pflanzlichen Fetten und Ölen, informiert die AGES. Fette und Öle werden hoch erhitzt, um ihnen den bitteren Geruch und Geschmack zu nehmen. Dabei entstehen MCPD-Fettsäureester und Glycidyl-Fettsäureester. „3-MCPD gilt als möglicherweise krebserregend für den Menschen“, so die AGES weiter. „Im Körper werden Glycidyl-Fettsäureester aufgespalten und Glycidol wird freigesetzt. Diese Substanz gilt als krebserregend und erbgutschädigend.“
Vom Verzehr der Instant Nudeln wird abgeraten. Verbraucher können bereits gekaufte Becher in die jeweiligen Verkaufsstellen zurückbringen. Der Kaufpreis wird erstattet.
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