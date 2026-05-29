Contract extended
“Made into a Top 6 club!” Ilzer stays with Hoffenheim
Successful coach Christian Ilzer has extended his contract with German Bundesliga club TSG Hoffenheim early on a “long-term” basis! The club announced this on Friday without providing details on the contract length …
Ilzer joined TSG from Sturm Graz in November 2024. In his first season, he managed to prevent relegation, but his own position was on the line. Now, the 48-year-old Styrian has led the club to fifth place, narrowly missing out on a Champions League spot.
“Chris Ilzer has done an outstanding job and taken our team to a new level on the field,” said sporting director Andreas Schicker, who himself had extended his contract with Hoffenheim in early May.
“Chris stands for a clear vision of soccer!”
“Chris stands for a clear vision of soccer, for high intensity, and a modern leadership culture. He brings great quality, passion, and expertise to the table,” emphasized Ilzer’s fellow Styrian and former Sturm teammate. “He has turned TSG into a top-six club in Germany with his team, while simultaneously developing numerous talents and generating market value.”
Under Ilzer’s leadership, the team achieved the second-best points tally in Hoffenheim’s Bundesliga history last season with 61 points.
“The most recent season has shown that the path we’ve chosen is the right one and that, through consistent work, we can achieve a great deal together. We want to continue on this successful path while continuing to showcase this TSG identity,” said Ilzer.
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