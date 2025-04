Wie Wolfgang seine Aggression in den Griff bekam

Am Ende war es eine Züchtigung, die das Fass zum Überlaufen gebracht hat. „Mein Stiefsohn hatte eine Phase, in der er immer und überall gezündelt hat. Dann hab’ ich seine Hand über ein Feuerzeug gehalten, damit er weiß, was passieren kann“, erzählt Wolfgang (Name von der Redaktion geändert). Gemeinsam mit einem Freund zeigte der Bub den Vorfall dann bei der Polizei an.